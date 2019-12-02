منتدى الإعلام السعودي ينطلق بأكثر من 50 جلسة وورشة عمل

انطلقت بمدينة الرياض اليوم ، أعمال منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى تحت شعار ” صناعة الإعلام …الفرص والتحديات ” ، وذلك بحضور نخبة من الخبراء وقادة الإعلام والفكر ومشاركة أكثر من ألف إعلامي من 32 دولة.

ويناقش المنتدى على مدى يومين من خلال أكثر من 50 جلسة وورشة عمل ، قضايا صناعة الإعلام بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي ، وتستعرض التجارب المحلية والدولية وتحديات الرسالة الإعلامية في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والحضور الرقمي الطاغي على المشهد ، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة البرامج الحوارية وما تحظى به من قبول وما تواجهه من إشكالات ومتطلبات النجاح المهنية والقضايا المتعلقة بالأداء والمصداقية ومحاربة الإشاعة وتأثير ذلك على مجمل الأحداث.

كما يستعرض المنتدى الاستثمار الإعلامي وإيرادات الإعلانات وغيرها من القضايا ذات الأهمية والارتباط بالساحة الإعلامية والتحديات التي تواجهها .

ويحظى المنتدى بمشاركة صناع القرار من أصحاب السمو والمعالي الوزراء وعددٍ من المسؤولين والإعلاميين

وسيعلن على هامش المنتدى نتائج جائزة الإعلام السعودي إحدى مبادرات المنتدى التي تهدف إلى تطوير المحتوى الإعلامي وتحفيز التنافس وتكريم المبدعين.