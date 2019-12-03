أبرمت نجم لخدمات التأمين يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019 اتفاقية مع شركة أس أيه بي (SAP) عملاق البرمجيات العالمية لتزويد نجم بأحدث البرامج التقنية والخدمات السحابية المتوفرة في المملكة العربية السعودية.

وهدفت هذه الإتفاقية إلى ترسيخ دور نجم في مواكبة التطورات التقنية العالمية، لا سيما وأنها تستخدام نظام تخطيط موارد المنشآت (ERP) والذي يعد ركيزة أساسة للشركات بالإضافة إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). وسوف يساعد هذان النظامان شركة نجم في إدارة عملياتها الداخلية، كما سيساهمان في خفض التكلفة، وزيادة الإنتاجية والكفاءة، وتحقيق رضا العملاء بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وينعكس ايجابا على جودة الحياة في المملكة.

وشدد الرئيس التنفيذي لنجم الدكتور محمد السليمان على أن اختيار شركة SAP تم لما تتميز به من خبرات وخدمات تتوافق مع تطلعات نجم للمستقبل ولإمكانية الأنظمة تقديم خدمات متطورة تساعد على تنظيم سير العمل وضمان استمراريته وتقديم افضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر للمملكة.

واضاف قائلا:ـ«هذه الإتفاقية ستضيف قيمة فعلية وسوف تنعكس ايجابا على جميع النواح التشغيلية في نجم، ونحن نعمل جاهدين بدعم من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على تطبيق احدث التقنيات لضمان تطوير الخدمات المقدمة لقطاع التأمين». لفت إلى أن «نجم عمدت بعد إطلاق رؤية السعودية 2030، إلى تغيير هويتها المؤسسية، وانتقلت إلى مرحلة التحوّل الرقمي، وأصبحت تقدّم خدمات جديدة ترتكز على التقنيات الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي وتعلم الالة والتنبؤ بالمستقبل».

وشدد على أن نجم تعمل بجهود حثيثة على تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات المقدمة، ونهدف الى ان نصل بالخدمات المقدمة الى مايحقق النمو في قطاع التأمين ومؤكدا على أنه من خلال هذه الاتفاقية، تستطيع نجم تقديم خدمات افضل واكثر دقة وكفائة، لا سيما وأنها تستهدف الوصول الى زيادة بنسبة 30% في انتاجية الموظفين والى رفع كفائة الانفاق على المشاريع بنسبة تصل الى 20%».

من ناحيته، قال محمد الخوتاني، المدير التنفيذي لشركة SAP في المملكة العربية السعودية: “باعتبارها إحدى أولى الشركات التي تستضيف حلولها التقنية على مركز بيانات SAP في المملكة، لا شك أن نجم هي الرائدة في الابتكارات التقنية الخاصة بمجال التأمين. ومن خلال عملية التحليل الفوري للبيانات، أصبح الآن بإمكان نجم أن تُعزز من تجربة موظفيها وعملائها، بالإضافة إلى الرفع من قدرتها التنافسية في السوق، كل ذلك مع الامتثال بالمعايير والأنظمة المحلية الخاصة بحماية البيانات”.

وتعتبر شركة SAP إحدى شركات الحلول البرمجية الرائدة للمؤسسات والمتخصصة بتمكين الشركات بمختلف أحجامها وأعمالها من إدارة أعمالها بالشكل الأمثل، كما تساعدها على الانتقال إلى مستوى آخر في رحلتها الرقمية عبر حلول المؤسسات الذكية. 77٪؜ من العمليات المالية حول العالم تتم عبر أحد أنظمة اس أيه بي. ويستخدم تطبيقات SAP أكثر من 437 ألف منشأة وشركة حول العالم لتمكينها من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام. وهي من اوائل الشركات المقدمة لخدمات حلول الحوسبة السحابية من منصاتها ومراكز معلوماتها المتوفرة في المملكة العربية السعودية.