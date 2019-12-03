كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع هوية تصميمية جديدة كلياً .. تعرف على هاتف HUAWEI Y9s الجديد

كشفت “شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة” النقاب مؤخراً عن أحدث إصدارات سلسلة هواتف Y ذات الشعبية الكبيرة من خلال إطلاق هاتف HUAWEI Y9s الجديد في السوق المحلي. وفي إطار مواكبة الاتجاه الأحدث والمتمثل بتقديم أجهزة تضم الكثير من الميزات المتطورة وتتمتع بتصاميم بالغة الأناقة، ينضم هاتف HUAWEI Y9s إلى السلسلة باعتباره هاتفاً ذكياً آخر ينتمي إلى الفئة الأساسية مع أداء قوي إلى أبعد الحدود. ويضم الهاتف أحد أفضل أنظمة الكاميرا ضمن فئته إلى جانب واحدة من شاشات العرض الأكثر وضوحاً وجماليةً، وبهذا يقدم هاتف HUAWEI Y9s للمستخدمين تجربة هواتف ذكية لا مثيل لها.

ويفتح هذا الهاتف الذكي الرائد الباب واسعاً أمام جميع أنواع المستخدمين من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كاميرات هواتفهم الذكية، حيث يتألف نظام الكاميرا الثلاثية من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا بزاوية تصوير عريضة جداً من 120 درجة بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل. وكما هو واضح في وصف نظام الكاميرا المتطور هذا، تقدم أنظمة الذكاء الاصطناعي المدمجة المساعدة أثناء التقاط الصور الفوتوغرافية، الأمر الذي يجعل من التقاط الصور وتسجيلات الفيديو الاحترافية أمراً أكثر سهولةً من أي وقت مضى. ومع قدرته على التعرف على 22 من السيناريوهات المختلفة وأكثر من 500 نوع من المشاهد، يعدُ نظام الكاميرا الرائد في هاتف HUAWEI Y9s بتقديم نتائج مذهلة بلمسة واحدة فقط. وكل ما يحتاج المستخدمون لفعله هو توجيه الكاميرا بكل بساطة لتقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بالتعرف على المشهد بشكل دقيق وضبط جميع الإعدادات المطلوبة لتحسين الصورة الملتقطة. كما تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي أيضاً بالمساعدة في التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة مع وضع التصوير الليلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI Super Night) الذي يضمن التقاط صور ذات إضاءة جيدة حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة للغاية.

وتمتد هذه الميزات الرائعة للكاميرا لتشمل تسجيل الفيديو أيضاً. فقد عززت هواوي تجربة تسجيل الفيديو بمساعدة مجموعة إضافية من الميزات بالإضافة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويمكن للمستخدمين استخدام تقنية التثبيت الإلكتروني للصورة (EIS) لإزالة التشويش والاهتزازات من المقاطع المسجلة، في حين تتيح خاصية تسجيل الفيديو بالحركة فائقة البطء تسجيل لقطات بسرعة 480 إطار في الثانية، أي إبطاء الفيديوهات المسجلة بواقع 16 مرة.

وبهدف منح المستخدمين مساحةً أكبر من شاشة العرض من خلال إزالة النتوءات والحواف الدائرية، تمكنت هواوي من إخفاء الكاميرا الأمامية بمهارة ودقة كبيرة ضمن الحافة العلوية للشاشة. ويمكن لهذه الكاميرا الرائدة بدقة 16 ميجابكسل، والتي تنبثق تلقائياً عند تشغيل وضع التصوير بالكاميرا الأمامية، التقاط صور ذاتية بإضاءة جيدة بفضل ما تتميز به من عتاد قوي وميزات التي تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل خاصية الإضاءة الخلفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI Backlit Imaging). ويمكن أيضاً للمستخدمين التقاط صور بورتريه مذهلة بالكاميرا الأمامية بمساعدة خاصية الإضاءة ثلاثية الأبعاد الخاصة بصور البورتريه (3D Portrait Lighting) التي تسمح لهم بإضفاء تأثيرات غنية تشبه تلك المستخدمة في استوديوهات التصوير الفوتوغرافي على صورهم الذاتية المفضلة.

ومن خلال نقل الكاميرا الأمامية إلى داخل الحافة العلوية، تمكنت هواوي من ابتكار شاشة عرض كاملة غامرة أكثر وخاليةً من أي نتوءات أو حواف وهي تسمى Huawei Ultra FullView Display أي الشاشة الكاملة الفائقة والتي لتتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة عرض كاملة على مساحة 6.59 بوصة. ومع الدقة الفائقةFHD+ بأبعاد 2340×1080 ونسبة الشاشة إلى جسم الهاتف البالغة 91%، يقدم هاتف HUAWEI Y9s مساحة عرض كاملة مع إعادة إنتاج الألوان الغنية من أجل تقديم تجربة مشاهدة مذهلة. كما تشتمل الشاشة أيضاً على وضع راحة العين (Eye Comfort Mode) المعتمد من قبل مؤسسة TÜV Rheinland، الأمر الذي يجعلها مريحةً للغاية عند الاستخدام لفترات مطولة.

ويكتمل التصميم الرائد لشاشة العرض بلمسات متميزة لهيكل هاتف HUAWEI Y9s الزجاجي، والذي يتوفر باللونين الكريستالي اللامع Breathing Crystal و أسود منتصف الليل Midnight Black. وتضفي تقنية (3D Arc Design) ثلاثية الأبعاد تأثيراً انتقالياً طبيعياً وسلساً من الأمام إلى الخلف، الأمر الذي يمنح الهاتف مظهراً مذهلاً وقبضةً مريحةً للغاية. ومن أجل ضمان قدرة المستخدمين على الاستمتاع باللمسات الزجاجية الأنيقة، تم نقل قارئ بصمات الأصابع إلى جانب الهاتف.

وبفضل وضع تجربة المستخدم في المقدمة، زودت هواتف HUAWEI Y9s الجديد بمكونات قوية وعالية الأداء لتقديم أرقى مستويات تجربة المستخدم. ويمكن للمستخدم الاستمتاع بمساحة تخزينية كبيرة مع وحدة تخزين بسعة 128 جيجابايت (يمكن توسيعها إلى 512 جيجابايت باستخدام بطاقة ذاكرة) مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت. وتحت هذا المظهر الجميل، يقع معالج Kirin 710F الذي يعمل مع واجهة المستخدم EMUI 9.1 ويحظى بدعم وحدة معالجة الرسوميات المتقدمة GPU Turbo 3.0 وتقنية Full Screen Acceleration من أجل توفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة وقوة. ولا يمثل عمر البطارية أي تحدٍ أيضاً بفضل بطارية الهاتف ذات سعة 4000 ميلي أمبير المدعومة بخاصية توفير الطاقة القائمة على الذكاء الاصطناعي AI Power Saving 7.0.

يعتبر هاتف HUAWEI Y9s أكثر بكثير من مجرد هاتف مزود بكاميرا قوية وشاشة عرض مذهلة؛ إذ يرتقي إلى أعلى المعايير من ناحية التصميم والأداء وعمر البطارية، الأمر الذي يجعل منه أحد أهم الهواتف الذكية التي تم إطلاقها هذا الموسم.

يتوفر هاتف HUAWEI Y9s بلوني أسود منتصف الليل ’ Midnight Black ‘و الكريستالي اللامع ’ Breathing Crystal ‘في متجر هواوي الرئيسي في مول ’الرياض بارك‘ ومتجر هواوي الإلكتروني وفي العديد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية بسعر 1099 ريال.