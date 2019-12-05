هواوي تطرح الإصدار الجديد من جهازها اللوحي HUAWEI MediaPad M5 lite في المملكة العربية السعودية

أطلقت “شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة” اليوم الإصدار الجديد من HUAWEI MediaPad M5 lite الذي يهدف إلى جذب المستخدمين إلى تجربة ترفيهية غامرة ، مع M-Pen lite Stylus الجديد لتعزيز أداء الجهاز اللوحي. كما يأتي الجهاز مع شاشة زاهية 1080P لتجربة المستخدم المذهلة مليئة بالمناظر النابضة بالحياة، كما تمّ ترقية الذاكرة العشوائية للجهاز إلى 4 جيجابايت وأيضا السعة التخزينية إلى 64 جيجابايت.

قلم إلكتروني عصري من طراز M-Pen lite Stylus

يتمتع قلم M-Pen lite Stylus بهيكل معدني أنيق ووزن مثالي يمنحكم شعوراً في غاية السلاسة عند حمله في اليد. كما تسمح خاصية حساسية ضغط المتقدمة التي تبلغ 2048 طبقة للمستخدمين بكتابة الملاحظات أو تحديد رسائل البريد الإلكتروني بكل سهولة. ويتسم قوام هذا القلم المعدني بلونه الفضي الرمادي بلمسة كلاسيكية متميّزة. كما يستكمل جمال إطلالتكم الأنيقة سواء لدى حضور الاجتماعات أو عند البقاء في المنزل. ويلعب التصميم الذكي لمشبك القلم دوراً رئيسياً في ضمان عدم فقدانه بشكل عرضي.

تجربة سمعية بصرية غامرة

يتميّز الجهاز بشاشة رائعة من نوع Full HD IPS كاملة الوضوح بدقة 1920*1200 بكسل. ومن جانبها، تُسهم تقنية ClariVu 5.0 الرائدة في القطاع في تعزيز أداء الشاشة ووضوحها؛ إذ تُعدل هذه التقنية مستويات تباين وتناسق الألوان بالاعتماد على طيف من الخوارزميات الذكية، التي تستهدف حالات مشاهدة مقاطع الفيديو أو استعراض الصور على حد سواء لمنح المستخدم تجربة نابضة بالحياة.

أمّا في مجال الصوتيات، فيأتي النموذج المزود بشاشة من مقاس 10.1 بوصة من جهاز HUAWEI MediaPad M5 lite مع مجموعة من مكبرات الصوت الرباعية؛ حيث جرى تصميم هذا النموذج بالتحديد بالتعاون مع علامة ’هارمان كاردون‘ الشهيرة عالمياً لمنح العملاء تجربة صوتية من الطراز الرفيع.

رُكن الأطفال المزود بخمسة أوضاع معززة لراحة العين

نُدرك بلا شك بأنّ الأطفال هُم من المستخدمين الدائمين للأجهزة اللوحية؛ لا سيّما وأنهم يقضون ساعات طويلة في مشاهدة الرسوم المتحركة أو الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية، الأمر الذي قد يترك أثراً مباشراً على بصرهم وعلى عمليتهم التعليمية. وكنتيجة لذلك، أخذت هواوي لدى تصميم جهاز MediaPad M5 lite بالاعتبار مُختلف السيناريوهات التي قد يستخدم فيها الأطفال هذا الجهاز. ويُمكنكم بفضل ركن الأطفال هذا وضع حدود لمدى استخدام أطفالكم للجهاز وتخصيص المحتوى الذي يظهر عليه.

الأداء المتميز

تم تزويد جهاز HUAWEI MediaPad M5 lite بمعالج قوي ثُماني النواة ليمنحكم أقصى درجات الأداء ويوفر دعماً فائقاً لممارسة الألعاب الإلكترونية وتصفح الإنترنت ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني. ومن جانبها، توفر واجهة المستخدم EMUI 8.0 تجربة سلسة وأكثر سهولة في الاستخدام؛ ويحمل الجهاز في هيكله بطارية عملاقة بسعة 7500 مللي أمبير معززة بتقنية QuickCharge للشحن السريع من هواوي.

التوفر والأسعار:

يتوفر جهاز HUAWEI MediaPad M5 lite الان بسعر 1199 ريال سعودي يتضمّن هدية قيّمة عبارة عن مكبّر صوتي من هواوي وذلك في متجر هواوي الرئيسي في مول ’الرياض بارك‘ ومتجر هواوي الإلكتروني ولدى العديد من الموزّعين المعتمدين في المملكة العربية السعودية.