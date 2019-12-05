من خلال قناة Fight Sports المتوفرة على «جوّيTV» إنتغرال تعلن عن تقديم خدمة البث المباشر لـ«اشتباك الكثبان»

أعلنت إنتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي والرياضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تقديم خدمة البث المباشر لنزال بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل «اشتباك الكثبان»، من خلال قناة fight sports التلفزيونية المتوفرة على «جوّي TV».

وتعتبر منصّة «جوّي TV» من المنصّات الأولى التي أعلنت عن البث المباشر للحدث التاريخي المرتقب الذي سيقام في 7 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2019. إضافة إلى هذا الحدث، سوف تواصل منصة «جوّيTV» تقديم باقة منوّعة من البرامج الرياضية التي تعرض على قناة fight sports التي تمكّن محبّي الرياضة من مشاهدة كل الأحداث والبرامج الرياضية مباشرة وتشمل: بطولة الملاكمة، فنون الدفاع عن النفس، فنون القتال المتنوّعة، الكيك بوكسينغ، وغيرها الكثير من الرياضات.

وفي هذا الصدد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة إنتغرال الأستاذ حمود الرميان عن سعادته بالشراكة الجديدة مع Fight sports، والتي ستساهم في البث المباشر لأحد أهم الأحداث النوعية التي تشهدها المملكة للمرة الأولى، ويتمثل في نزال الدرعية التاريخي من خلال منصة جوّي TV، والذي سيبث في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية قد أعلن عن رعايته الرسمية لأكبر منافسة للوزن الثقيل في التاريخ وهي «اشتباك الكثبان»، أو ما يعرف بـ«نزال الدرعية التاريخي» الذي سيجمع آندي رويز بخصمه أنتوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية 2019 الذي يقدّم عدداً كبيراً من الفعاليات العالمية الرياضية الترفيهية والثقافية.

ويشمل موسم الدرعية الذي يقام في الفترة الممتدة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسيمبر الجاري، كثيراً من الفعاليات الرياضية والترفيهية، إضافة إلى تقديمه أفضل الأطباق، وأشهر الماركات العالمية، في قلب الدرعية مكان نشأة الدولة السعودية، وإحدى مواقع التراث العالمي المدرجة ضمن قائمة اليونيسكو.