»الخليج للاستثمار الإسلامي» تتخارج من استثمار عقاري بقيمة 155 مليون دولار أمريكي

عوائد التخارج من”مركز أمازون اللوجستي“ تتجاوز 30٪ خلال عامين

» الخليج للاستثمار الإسلامي» تستهدف رفع الأصول المدارة إلى 2 مليار دولار في 2020

أعلنت شركة “الخليج للاستثمار الإسلام”“(GII)، وهي شركة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن تخارجها الناجح بقيمة 155 مليون دولار أمريكي مع مجموعة من مستثمريها من صفقة مركز “أمازون” اللوجستي في ألمانيا ذو مساحة المليون قدم مربع.

التخارج من صفقة “مركز أمازون اللوجستي” في ألمانيا يوزع أرباحا صافية على المستثمرين تتجاوز 30% على مدى سنتين، هما عمر هذا الاستثمار. وقد وصلت قيمة الأصول المدارة من قبل شركة الخليج للاستثمار الإسلامي إلى 1.4 مليار دولار أمريكي. وتستهدف الشركة رفع الأصول المدارة إلى 2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020.

وقال” محمد الحسن“، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي في شركة الخليج للاستثمار الإسلامي: “نحن فخورون بأن صفقات الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة قد حققت أداء مميزا أدى إلى خلق قيمة تخارج عالية، مما مهد الطريق للتوسع في اقتناص المزيد من الفرص المدرة للدخل في محفظة الشركة العقارية والتي وصلت إلى 900 مليون دولار أمريكي ونطمح بأن تصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي من خلال صفقات أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.”

وقال” بانكاج جوبتا“، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأسواق الإمارات في شركة الخليج للاستثمار الإسلامي: “يعد هذا التخارج بمثابة دعم لاستراتيجيتنا الخاصة بالاستثمار في الأصول المدرة للدخل وذات الجودة العالية في أسواق الدول المتقدمة، لقد حقق هذا التخارج واحدا من أعلى معدلات العائد الداخلي على الاستثمار الذي تحقق في الأصول العقارية المدرة للدخل. ويعكس هذا الأمر قدرات فريق شركة الخليج للاستثمار الإسلامي على توفير حلول استثمارية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لقاعدة عملائنا من الأفراد ذوي الملاءة العالية والمؤسسات الاستثمارية والمالية المعروفة في المنطقة والعالم.”