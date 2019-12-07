• غروهي تنجح في إقناع لجنة التحكيم من خلال “إتساق علامتها التجارية ومحافظتها على أدائها العالمي الرائد على مستوى الصناعة الصحية”

• شكّل “كونزيرثاوس في برلين” منصة مثالية لحفل توزيع جوائز Red Dot المرموقة

• جناح “غروهي” في معرض “آي أس إتش” فاز أيضاً بجائزةRed Dot الشهيرة

أمام حضورٍ حاشد فاق عددهم 1400 شخص، كُرمت غروهي، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع التجهيزات الصحّية، بجائزة التميّز” Red Dot العلامة التجارية لهذا العام”، خلال حفل جوائز Red Dot الذي أُقيم في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني في كونزيرثاوس في برلين. وتُمنح هذه الجائزة الاستثنائية لأفضل علامة تجارية في قطاع معيّن. ونظراً لجودة تصميمها وتميزه، ومحافظتها على قيّمها عبر قنوات متعددة، حصدت غروهي النجاح واعتراف لجنة المحلفين المؤلفة من مجموعة من الخبراء، الذين قاموا بمناقشة وتقييم ما مجموعه 8697 مشارك. والى جانب غروهي حصدت كلٌ من شركة الاتصالات الألمانية Deutsche Telekom وشركة HappyGoal تميّز عالي المستوى عن قسم “العلامات التجارية”.

توماس فوهر، المدير التنفيذي للعمليات في “غروهي” قال تعليقاً على هذا الفوز: “نحن سعداء بهذه الجائزة. وهي بمثابة تقدير لعلامة غروهي وللعاملين فيها في أكثر من 150 بلد حول العالم، الذين يمثلون تجربة إتساق العلامة التجارية يوماً بعد يوم. وفي الوقت نفسه، هو اعتراف بالمسار الجديد الذي اتبعناه لإحاطة علامة غروهي ومنتجاتها بإطار عاطفي في سياقٍ كلي، والذي من شأنه أن يعطيها الأهمية التي تستحقها، إلى ما هو أبعد من إطار قطاع الصناعة الصحية”.

من جهته قال البروفيسور الدكتور بيتر زك المؤسس والرئيس التنفيذي لجائزة Red Dot:” تواصل غروهي في تحقيق نتائج رائعة باستمرار في جائزة Red Dot. فلقد حصلت على جائزة تصميم المنتج التي تتضمن اللقب الفخري Red Dot: لأفضل فريق تصميم لعام 2011. واليوم، أثبتت غروهي مرة جديدة قوتها كعلامة تجارية في جوائز Red Dot: مسابقة تصميم العلامات التجارية والاتصالات 2019. ولقد نجحت الشركة في إيصال شعار العلامة التجارية “Pure Freude an Wasser” “المتعة المثلى في استخدام المياه”، من خلال جودة تصاميمها وتميزها عبر قنوات متعددة. وإن Red Dot تكافئ هذا الإنجاز، بمنحها تميّز عالي المستوى عن قسم “العلامات التجارية” لغروهي، وهو ” Red Dot العلامة التجارية لهذا العام”. نتوجه بالتهنئة لكم”.

هذا وحصدت غروهي نجاحاً آخر، تمثل بفوز جناحها في معرض “آي أس إتش” بجائزة Red Dot. فلقد تميّز جناح غروهي بتوفيره فرصة خوض تجربة متعددة الحواس للضيوف، ودخولهم في عالم غروهي لاختبار منتجاتها وعيش تجربة حقيقية غامرة. ولقد ركزت غروهي في إطار المفهوم الجديد الذي اعتمدته لتصميم جناحها، على الفوائد المنشودة للمستهلكين في المنتجات، إذ لم يتم تقسيم المنتجات إلى فئات كما جرت العادة، بل تم عرضها في إطارٍ متناسق، لتشكل حلول متكاملة للحمامات.