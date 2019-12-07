هواوي تواصل تعزيز تواجدها في المملكة وتفتتح أكبر متاجرها في المنطقة الشرقية

افتتحت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة أكبر متاجر هواوي للتجربة في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. وتندرج هذه الخطوة في سياق تنفيذ استراتيجية هواوي الهادفة لتعزيز حجم استثماراتها في المملكة وتوفير منتجاتها في مواقع أقرب من عملائها الأوفياء. ولهذا سيوفر متجر «تجربة هواوي» الجديد أحدث منتجات الشركة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستهلكين.

وفي هذه المناسبة، تحدث بيل يو، نائب رئيس شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة

عن افتتاح متجر الشركة الجديد فأشار إلى أنّه «يسعدنا أن نفتتح اليوم أكبر متجر تجربة هواوي في المنطقة الشرقية، وهو ترجمة حية لالتزامنا المتواصل والعميق بالسوق السعودي واهتمامنا الفائق بخدمة المستهلكين في المملكة. فافتتاح هذا المتجر جاء لتلبية طلب المستهلكين هنا لمزيد من المنتجات الرائدة المبتكرة من هواوي، فنحن نعلم أنهم يريدون التعرف أكثر على منتجاتنا الرائدة التي أحدثت موجة كاسحة في السوق العالمية ونافست بقوة على مراكز الصدارة.» وأضاف: «نكثف جهودنا في هواوي كي نواصل تزويد مستهلكينا بأفضل تجربة، ويمكننا متجرنا الجديد في المنطقة الشرقية من توسيع نطاق انتشارنا في المملكة ومنح المستخدمين خدمات أفضل، ولا ريب أننا سنواصل تعزيز نجاحنا وتوسعنا فيها.»

وأعرب يو عن اعتزازه بما حققته هواوي في سوق المملكة فقال: «دخلت هواوي إلى السوق السعودي منذ عدة أعوام، ونفخر بالإنجازات التي حققتها هواوي في المملكة حتى اليوم وخاصة هذا العام. والحقيقة أن نجاحنا هذا ما كان سيرى النور لولا تعاوننا مع شركائنا في السوق السعودي واكتسابنًا مزيدًا من العملاء كل يوم. وسنواصل عامًا بعد عام، إطلاق المنتجات التي تناسب مختلف الأذواق وتلبي تنوع احتياجات مستخدمي أجهزتنا في السوق السعودي. لا ريب أن احتياجاتهم ومتطلباتهم تمثل الموجه الأول والدافع لنمو حجم الشركة في المملكة.»

وتجدر الإشارة إلى أن متجر تجربة هواوي الجديد سيدار بأيدي شباب سعوديين مدربين تدريبًا عاليًا. وتثق هواوي تمامًا بأن إعجاب المستهلكين في المملكة العربية السعودية بعلامة هواوي التجارية سيرتقي إلى مستويات جديدة بفضل امتلاك هذه المواهب الشابة الطاقة والحماس والتصميم على تقديم أفضل الخدمات للعملاء. ويتيح المتجر للمستهلكين خوض تجارب مذهلة عند زيارتهم له.