البركة الخيرية تطلق كسوة الشتاء بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية

أطلقت جمعية البركة الخيرية بالدمام يوم أمس برنامج كسوة الشتاء بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية وبمشاركة فريق تدفق التطوعي لعدد 100 عامل من عمال النظافة بالدمام يأتي هذا بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وذلك في مقر فرع البركة الخيرية بحي الشاطئ بالدمام بحضور المدير التنفيذي للبركة الخيرية احمد بن يحي الزهراني ومن أمانة المنطقة الشرقية مدير ادارة النظافة والاسواق المهندس محمد بن عبدالله العليط.

ومدير مشروع نظافة الدمام المنطقة الاولى المهندس خالد بن محمد الفردان ومدير تنمية الموارد المالية والمشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بالبركة الخيرية سعد بن محمد الأحمري، هذا وقد رحب مدير ادارة النظافة والاسواق المهندس محمد عبدالله العليط بهذه الشراكة والتعاون مع جمعية البركة الخيرية وبين ان هذه المبادرة الخيرية هي محل تقدير الجميع وأشار إلى أن مبدأ التطوع مبدأ أصيل في النفوس وهو مبني على مجموعة القيم، التي يحث عليها ديننا الحنيف، أهمها مكارم الأخلاق وروح الكرم وخدمة الناس.

من جهة اكد سعد الاحمري المشرف على برنامج كسوة الشتاء ان هذه الفعالية تأتي بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع حيث تم توزيع 100 حقيبة تحتوي على 6 اصناف شتوية كما تم توزيع وجبات غذائية واضاف الاحمري ان هذا جزء من برنامج كسوة الشتاء الذي ستطلقه البركة الخيرية لمستفيديها خلال الايام القليلة القادمة ويشمل اكثر من 2000 أسرة.

وأكد الاحمري ان دور رجال الأعمال وكافة أفراد المجتمع كبير ومهم في دعمهم للعمل الخيري عامة وبرامج جمعية البركة الخيرية خاصة حيث أن لديها أكثر من 14 برنامج وكون دعمهم لبرامجها يصب في خدمة فقراء الداخل من الأسر المحتاجة.

وبين الأحمري إن السمعة الطيبة لجمعية البركة الخيرية شجعت رجال الأعمال وأفراد المجتمع على التبرع المادي والعيني، موضحاً أن الجمعية تقدم حزمة من المشاريع لصالح عدد كبير من المحتاجين والمستفيدين من برامجها على مستوى المنطقة الشرقية.