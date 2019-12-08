هواوي تعتزم إطلاق هاتف HUAWEI P30 Pro الجديد وساعة HUAWEI Watch GT 2 42 ملم قريباً في أسواق المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة أن مرحلة الطلب المسبق لهاتفها الجديد HUAWEI P30 Pro وساعتها الذكية HUAWEI Watch GT 2 (قياس 42 ملم) ستنطلق اعتباراً من 12 ديسمبر، ليحظى المستخدمون في المملكة بالتجربة الاستثنائية التي يقدمانها هذان المنتجان

هاتف P30 Pro الجديد من هواوي:

يزوّد New HUAWEI P30 Pro المستهلكين بخيارين للونيين جديدين بوحي مستمدّ من الطبيعة. ويستحضر اللون الأزرق الميستيك Mystic Blue صورة السماء على صفحة المياه، في حين يذكر اللون اللافندر الفاتح Misty Lavender بسحر الشواطئ عند غروب الشمس ليكشف P30 Pro الجديد عن إمكانيات جديدة، ويعطي أناقة الهاتف المحمول منحى جديداً ومدهشاً. وفضلاً عن الألوان، تم تعزيز نمط الرؤية الليلية في الهاتف بخاصية تصوير جديدة وفائقة لصور السيلفي في الليل، والتي تزيد إشراق ووضوح الوجوه في الليل وتجعلها أكثر جمالاً – مما يزيد الملامح الطبيعية للخدين مع خطوط ثلاثية الأبعاد – كما يجلب نمط تصوير ’البورتريه‘ الفائق تأثيرات ضبابية احترافية تبرز الموضوع الرئيسي للتصوير وتميزه عن الخلفية مع إظهار مستوى ممتاز من الطبقات والتعبير والجمال الفني.

وسيحظى مستخدمو سلسلة هواتف HUAWEI P30 حول العالم بفرصة مميزة ليكونوا أول من سيختبر الترقية الجديدة لواجهة المستخدم EMUI10. فبفضل استخدام تكنولوجيا هواوي الموزعة، سيوفر تحديث EMUI10 الجديد للمستخدمين تجربة ذكية أكثر دقة وكفاءة لجميع السيناريوهات وأغراض الاستخدام؛ ومع تصميمه المستند إلى البحوث المتعلقة بالعامل البشري، يوفر EMUI10 تجربة استخدام من الطراز الأول.

ساعة HUAWEI Watch GT 2 قياس 42 ملم:

تعتبر ساعة HUAWEI WATCH GT 2 (قياس 42 ملم) نُسخة مطوّرة عن سابقتها HUAWEI WATCH GT، وهي من المنتجات الرقمية المبتكرة والذكية القابلة للارتداء، والتي تتيح للمستهلكين الاستمتاع بأنماط صحية أفضل، وتمتاز بعمرٍ مديد جداً للبطارية يتوافق مع الوظائف المتنوعة للتمارين الرياضية والخدمات اليومية، مما يزود عشاق هواوي المهتمّين بالتمارين الرياضية بنمط حياة عالي الجودة. ويعتمد تصميم الساعة على شاشة عرض زجاجية ثلاثية الأبعاد تعكس أرقى معايير الدقة والإتقان والمظهر العصري المتميز.

ويمكن للبطارية أن تدعم تشغيل الساعة لمدة أسبوع واحد عندما يتم ارتداؤها 24 ساعة في اليوم، مع تمكين خاصيتي مراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة النوم HUAWEI TruSleepTM، وتمارين رياضية مدة 90 دقيقة كل أسبوع (مع تمكين نظام تحديد المواقع الجغرافيةGPS (، وتمكين تنبيهات الرسائل (50 رسالة نصية قصيرة و3 ساعات تنبيه يومياً)، وتشغيل الشاشة 200 مرة يومياً، وتشغيل الموسيقى لمدة 30 دقيقة كل أسبوع. ويتنوّع مدى حياة البطارية بناء على سلوكيات استخدام الساعة.

سيتوفر كل من هاتف HUAWEI P30 Pro NewوساعةHUAWEI Watch GT 2 (42 ملم) للطلب المسبق اعتباراً من 12 ديسمبر في متجر هواوي الرئيسي في مول الرياض بارك، ومتجر هواوي الإلكتروني، والعديد من المتاجر المعتمدة في المملكة العربية السعودية.