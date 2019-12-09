أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عبر فيه عن تعازيه لفخامته ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما نقل لفخامته مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة.
وجدد سمو ولي العهد خلال الاتصال التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.
سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عبر فيه عن تعازيه لفخامته ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما نقل لفخامته مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة.
-
د. السبيّل رائد عمليات زراعة الكبد ينضم إلى مجموعة د. سليمان الحبيب
-
هواوي تواصل تعزيز تواجدها في المملكة وتفتتح أكبر متاجرها في المنطقة الشرقية
-
-
هواوي تعتزم إطلاق هاتف HUAWEI P30 Pro الجديد وساعة HUAWEI Watch GT 2 42 ملم قريباً في أسواق المملكة…
-
اتحاد الرياضة للجميع ووزارة الصحة تفتتحان "مؤتمر تعزيز الحياة الصحية" وسط مشاركة…
-
Huawei Mobile Services تحصد أول مجموعة في العالم من شهادات معيار ISO/IEC رقم 2019:27701
-
وزارة الثقافة تطلق معرض "من الداخل" في المنطقة الصناعية بالدرعية
-
استفتاء
الأكثر تعليقاً
-
-
وزارة الخارجية تعرب عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين…
-
اتحاد الرياضة للجميع ووزارة الصحة تفتتحان "مؤتمر تعزيز الحياة…
-
الرياض تستضيف اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج للمرة…
-
الأكثر مشاركة في تويتر
-
-
وزارة الخارجية تعرب عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين…
-
اتحاد الرياضة للجميع ووزارة الصحة تفتتحان "مؤتمر تعزيز الحياة…
-
الرياض تستضيف اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج للمرة…
-
الأكثر مشاركة في فيسبوك
-
-
وزارة الخارجية تعرب عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين…
-
اتحاد الرياضة للجميع ووزارة الصحة تفتتحان "مؤتمر تعزيز الحياة…
-
الرياض تستضيف اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج للمرة…
-
Profile