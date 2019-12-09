توج منتخب البحرين الأول لكرة القدم بلقب كأس دورة الخليج العربي لكرة القدم الـ 24 ، عقب فوزه مساء أمس على المنتخب السعودي بهدف دون مقابل .

وسجل محمد الرميحي الهدف الوحيد في الدقيقة 69 من المباراة التي فرط خلالها المنتخب السعودي بفرصة التقدم بعد إهداره ركلة جزاء في الدقيقة 12 من الشوط الأول نفذها اللاعب سلمان الفرج .

واختارت اللجنة المنظمة لكأس الخليج العربي 2019 ثنائي المنتخب السعودي لاعب الوسط عبدالله عطيف والحارس فواز القرني ، كأفضل لاعب وأفضل حارس في بطولة ” خليجي 24 ” .