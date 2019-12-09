Huawei Mobile Services تحصد أول مجموعة في العالم من شهادات معيار ISO/IEC رقم 2019:27701

فازت Huawei Mobile Services بأول مجموعة على مستوى العالم من شهادات معيار ISO/IEC رقم 27701 الصادرة عن مؤسسة المعايير البريطانية “British Standards Institution” ، وذلك على هامش المؤتمر السنوي لحماية البيانات الأوروبية “ “European Data Protection 2019 الذي عقد في بروكسل، بلجيكا. ويعكس هذا الإنجاز الزخم الكبير الذي حققته Huawei Mobile Services على مستوى القطاع لما يقدمه من قدرات عالمية متقدمة في مجال حماية البيانات الشخصية ومراقبة أمن المعلومات.

وفي أغسطس 2019، أصدرت كل من ISO وIEC رسمياً معياراً جديداً لإدارة معلومات الخصوصية هو المعيار رقم (2019:27701). ويأتي الإصدار الجديد امتداداً لمعياريْ ISO/IEC 27001 و ISO/IEC 27002لإدارة معلومات الخصوصية.

ويوفر هذا المستند للشركات الخاصة والهيئات الحكومية والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى مجموعة متكاملة من سبل معالجة البيانات الشخصية وإطار عمل لإدارة معلومات الخصوصية من أبعاد وجوانب متعددة بما في ذلك حوكمة الشركات والامتثال للقوانين ومواصفات العمليات وتقنية المعلومات والإشراف والتدقيق. ويعتبر هذا المستند الأكثر موثوقية فى العالم ودقة وتشدداً والأكثر إقبالاً واستخداماً لإدارة معلومات الخصوصية حتى الآن.

وضمن اهتمامات القطاع المشتركة أن ISO/IEC رقم 2019:27701 قد يصبح المعيار الفعلي المطبق في الشركات في مجال حماية البيانات الشخصية، ويمكن استخدامه لإثبات الامتثال للوائح الخصوصية العالمية بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي (GDPR).

وتُقدم هواوي من خلال Huawei Mobile Services تجربة رقمية غنية لمستخدميها تشمل سيناريوهات متنوعة، بما في ذلك المنازل الذكية والرياضة والصحة والمكاتب المتنقلة والسفر الذكي والترفيه. وبالإضافة إلى تقديم خدمات ممتازة لعملائها، تلتزم Huawei Mobile Services بشكل دائم بالقيم الأساسية المتمثلة في الحفاظ على الخصوصية باعتبارها من الحقوق الجوهرية للمستخدمين وفقاً لفلسفتها القائمة بشكل رئيسي على حماية الخصوصية.

وفي إطار الامتثال والتقيد الصارم بالقوانين واللوائح المحلية، تعتمد Huawei Mobile Services دائماً على تقنيات الأمان الرائدة في القطاع مع التركيز على حماية الخصوصية باعتبارها ركيزة أساسية في تصميم المنتجات. كما تحرص على توفير خدمات رقمية آمنة وممتعة من خلال منتجاتها الذكية والمطورة داخل الشركة بما في ذلك Huawei Cloud ومساعد هواوي الشخصيHuawei Hi Assistant ومتجر تطبيقات هواوي Huawei App Store وحقيبة Huawei Wallet وتطبيق Huawei Skytone وHuawei Video و Huawei Musicو Huawei ReadingوHuawei Theme and Life Services.

وحصلت Huawei Mobile Services على مجموعة متتالية من شهادات الأمان ويتجسد ذلك في شهادة معيار ISO/IEC27001 وشهادة معيار الأمان CSA Star عام 2015 وشهادة معيار الخصوصيةISO /IEC 27018 في أكتوبر 2019. وهذه المرة أصبحت هواوي من أوائل مزودي الخدمات السحابية الحائزين على معيار ISO/IEC 27701: 2019 مما يؤكد المكانة الرائدة والمتميزة التي حققتها HUAWEI Mobile Services والتقدير الذي حظيت به من المنظمات الدولية الموثوقة بفضل أدائها المتميز في مجال حماية خصوصية المستخدم.

وبفضل التحسينات المستمرة في التصميم والبحث والتطوير والتشغيل والصيانة وغيرها، طوّرت Huawei Mobile Services نظاماً قوياً ومتطوراً لحماية المعلومات الشخصية وحقق مستويات رائدة عالمياً في مجال إدارة الخصوصية والشفافية والامتثال لقوانين حماية المعلومات الشخصية. وبعد الحصول على شهادة معيار ISO/IEC 27701، ستواصل اتباع معايير إدارية وتقنية صارمة لتنفيذها بكفاءة عالية.