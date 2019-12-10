‎أمير حائل ونائبه يهنئان القيادة بمناسبة إعلان ميزانية الدولة لعام 2020م

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة لعام (2020م) ونوه سمو بما تضمنته ميزانية الدولة من أهداف تنموية واقتصادية طموحة وبمعدلات إنفاق عالية ستعود بالخير الكبير على الوطن والمواطن وعلى تأسيس أرضية صلبة لمرحلة جديدة من البناء، ونجاح مرحلة التحول الاقتصادي وفقاً لرؤية المملكة 2030 ، فجاءت الميزانية لتعزز الالتزام بتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لرفع مستويات جودة الحياة للمواطن وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية.

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2020م) وقال سموه إن ميزانية هذا العام التي أعلن عنها وبلغ حجم الإنفاق فيها ( ترليون وعشرين مليار ريال ) جاءت لتعكس حرص القيادة -أيدها الله- على توفير الدعم غير المحدود لجميع القطاعات وتعزيز موارد الدولة وتنويعها وهو ما استمرت عليه بلادنا ولله الحمد لتحقيق مستهدفاتها في رؤية المملكة 2030 وتعزيز مسيرة التنمية وخططها الطموحة نحو الاستمرار في الإنفاق على البرامج والمشروعات ذات القيمة المضافة على الوطن والمواطن.