الإصدار الجديد من HUAWEI Matebook 13 سيتوفر قريباً في أسواق المملكة العربية السعودية

فضلاً عن ريادتها في تقنيات الاتصالات، حققت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة خطوات تطوّر هامة بفضل منتجاتها وهواتفها الذكية وأجهزتها القابلة للارتداء. وبوصفها بوابة هامة للانتقال إلى العالم الرقمي، تشكل أجهزة الحواسيب المحمولة جزءاً أساسياً من خاصية العرض على عدّة شاشات بين الأجهزة، والأساس المتميز للمنظومة البيئية بكامل تفاصيلها، مما يزود المستخدمين بتجربة سلسة وشاملة.

وتعتبر سلسلة الحواسيب المحمولة MateBook من هواوي عنصراً بالغ الأهمية في بناء منظومة هواوي البيئية التي تدعم الاتصال في جميع الحالات والسيناريوهات. ومن خلال تعزيز الإنجازات النوعية في السيناريوهات المكتبية، تساعد سلسلة الحواسيب المحمولة MateBook من هواوي في توصيل عدة أجهزة في سيناريوهات مختلفة لتوفير تجربة مستخدم أفضل في عالم أكثر اتصالاً.

ومن خلال تعزيز الأجهزة بالتكنولوجيا الموزّعة، طرحت هواوي رسمياً خاصيّة مشاركة الشاشات المتعددة بين منتجات هواوي من سلسلة الحواسيب المحمولة MateBook والهواتف الذكية.

خاصيّة مشاركة الشاشات المتعددة

تكمن أهمية خاصيّة مشاركة الشاشات المتعددة في تمكين نقل الملفات بين الحاسب المحمول والهاتف الذكي، فضلاً عن تحقيق مشاركة سلسة بين الحاسب المحمول والهاتف الذكي. وفي نفس الوقت، يمكن استخدام ملحقات الحاسب المحمول مثل لوحة المفاتيح والماوس كملحقات للهاتف الذكي، مما يوفر تجربة مستخدم أكثر سهولة وراحة. وعندئذ، يصبح الحاسب المحمول قادراً على مشاركة تطبيقات مكتبية أكثر تطوراً مع الهاتف للكشف عن تجربة مكتبية جديدة ويصبح هاتف المستخدم جزءاً من بيئة مكتبية أكثر أماناً وملاءمة.

العتاد والأداء:

يعتبر HUAWEI MateBook 13 امتداداً لاستراتيجية هواوي في الاتصال في جميع السيناريوهات، وفرصة تحقق الشركة من خلالها التكامل بين ابتكاراتها في عالم الهواتف الذكية وقطاع الحواسيب المحمولة. ويتوجه جهاز HUAWEI MateBook 13 نحو مستهلكي الحواسيب الرئيسيين، حيث يمتاز بخفة وزنه وشاشته بتقنية العرض الكامل وأدائه رفيع المستوى، فضلاً عن تجربته المريحة والفعالة بفضل تصميم غاية في الأناقة.

ومن حيث الأداء، تم تزويد الإصدار المتميز من HUAWEI MateBook 13 بالجيل الثامن من معالجات Intel® Core™ i7 8565U، والذي يعتبر أقوى من سابقه بنسبة 40%2. ويمتلك الجهاز قرص التخزين PCIe SSD الذي يمتاز بسرعته العالية، مما يتيح للأفراد المبدعين فرصة التعبير عن أنفسهم دون القلق من بطء القراءة أو الكتابة. وتم تزويد الحاسب المحمول HUAWEI MateBook 13 ببطاقة رسوميات جرافيكية منفصلة من النوع NVIDIA® GeForce® MX250 مع ذواكر GDDR5 سعة 2 جيجابايت. وتوفر وحدة معالجة الرسوميات هذه قوة المعالجة الرسومية اللازمة لدعم مهام تحرير الصور والفيديو، فضلاً عن تجارب الترفيه. وتم تزويد الإصدار الآخر بالجيل الثامن من المعالجات Intel® Core i5 8265U مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت، وقرص تخزين SSD سعة 512 جيجابايت، فضلاً عن بطاقة الرسوميات الجرافيكية المنفصلة من النوع NVIDIA® GeForce® MX250.

يُشار إلى أن الحاسب المحمول HUAWEI Matebook 13 سيتوفر في أسواق المملكة العربية السعودية بداية من 15 ديسمبر لدى متجر هواوي الرسمي في ’الرياض بارك‘، ومتجر هواوي الإلكتروني والعديد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

تعتبر هذه الخاصيّة متوفرة حالياً في الأجهزة والظروف التالية:

a) الحاسب المحمول Huawei MateBook 13 مع نظام التشغيل Windows 10 (64 بت، النسخة 1809 على الأقل)؛

b) الحاسب المحمول Huawei MateBook 13 مزوّد ببرنامج (PC Manager 10.0) أو أعلى (مع برامج التشغيل ذات الصلة)؛

c) الخاصيّة متوافقة فقط مع هواتف محددة معززة بتقنية الاتصال قريب المدى من علامة هواوي أو هونر الذكية التي تحتوي على واجهة المستخدم التفاعلية EMUI10 (أو Magic UI 3.0) أو أعلى.