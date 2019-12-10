NETFLIX تطلق ثلاثة مقاطع جديدة لشخصيات The Witcher

سيلقي عشاق مسلسل The Witcher اليوم النظرة الأولى على أبرز ثلاث شخصيات في المسلسل Geralt و Yennefer و Ciri حيث تركز مقاطع الفيديو على الشخصيات الجديدة لمسلسل The Witcher كلا على حدى، حيث سيقدم هنري كافيل وأنيا شالوترا وفريا ألان شخصياتهم قبل عرض المسلسل ولأول مرة في 20 ديسمبر 2019.

حول The Witcher:

استنادًا إلى سلسلة الكتب الخيالية الأكثر مبيعًا، مسلسل “ذا ويتشر” هو تجسيد قصة ملحمية عن القدر والأسرة، والمصير المتشابك لثلاثة أفراد في العالم الواسع من القارة التي يتقاتل فيها البشر والأقزام والسحرة والعفاريت والوحوش من أجل البقاء والازدهار في مكان لا يمكن التمييز فيه بسهولة بين الخير والشر.

يتصدر فريق “ذا ويتشر” الملحمي:

• Henry Cavill الذي يؤدي دور Geralt of Rivia

• Anya Chalotra في دور Yennefer

• Freya Allan في دور Ciri

كما تم الإعلان عن ممثلين أخرين في وقت سابق، ومنهم:

• Jodhi May في دور Calanthe

• Björn Hlynur Haraldsson في دور Eist

• Adam Levy في دور Mousesack

• MyAnna Buring في دور Tissaia

• Mimi Ndiweni في دور Fringilla

• Therica Wilson-Read في دور Sabrina

• Emma Appleton في دور Renfri