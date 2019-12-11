ھیئة المحتوى المحلي والمشتریات الحكومة تستعرض جھودھا في تنمیة المحتوى المحلي في قطاع الشبكات الكھربائیة

ضمن فعالیة المؤتمر السعودي التاسع للشبكات الكهربائية الذكية 2019، استعرض الرئیس التنفیذي المكلف للھیئة عبدالرحمن السماري خلال الجلسة الرئیسة للمؤتمر بعنوان “جھود وطنیة نحو شبكات ذكیة”، فرص زیادة المحتوى المحلي في منظومة إنتاج الشبكات الكھربائیة الذكیة، وجھود الھیئة في تعظیم المحتوى المحلي في ھذا القطاع.

وأكد السماري أن الشبكات الكھربائیة الذكیة تمثّل فرصاً كبیرة لتنمیة المحتوى المحلي، الذي یمثل إجمالي الإنفاق على العناصر السعودیة في مختلف القطاعات التي تشمل القوى العاملة، السلع والخدمات، الأصول، والتقنیة ونحوھا، مشیراً إلى أنّ مشروع الشبكات الذكیة تمثل فرص واعدة لتنمیة المحتوى المحلي ولا سیما على مستوى رفع نسبة الكفاءات الوطنیة العاملة في ھذا المجال، أحد أھم عناصر المحتوى المحلي، وفي جانبي البرمجیات المستخدمة في عملیات إدارة الطلب والتوزیع، أو المعدات المستخدمة في الترقیة من الشبكات العادیة إلى الشبكات الذكیة، وقال: “سیعزز ھذا المشروع قدرات المملكة في تنویع مصادر الإنتاج ورفع تنافسیة الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنیة وزیادة المحتوى المحلي في منظومة إنتاج الشبكات الكھربائیة الذكیة، وبالتالي تحقیق ھدف الھیئة في تعظیم قیمة المحتوى المحلي في كل القطاعات، بما یساھم في رفع مستوى التنافسیة الانتاجیة للمملكة.”

وحول مشروع العدادات الذكیة، والذي كانت الھیئة قد وقّعت على اتفاقیة مشتركة مع عدة جھات لإنتاج ھذا النوع من العدادات في یأتي من ضمنھا أیضاً مشروع العدادات الذكیة، وسیسھم في رفع الطاقة الإنتاجية المحلیة للعدادات الذكیة الى أكثر من 5.3 ملیون عداد في المملكة.

وكشف الرئیس التنفیذي للھیئة أن المشروع یتقاطع بشكل مباشر مع عملیة التحول الرقمي في عملیة انتاج الطاقة الكھربائیة والتي وأكدّ السماري أن مشروع العدادات الذكیة الذي تمّ التوقیع على اتفاقیته في أكتوبر الماضي، یمثل نموذجاً حیاً على جھود الھیئة في تعظیم المحتوى المحلي في منظومة إنتاج الشبكات الكھربائیة الذكیة، حیث تنص الاتفاقیة على إلزام الشركة الفائزة بمشروع العدادات الذكیة، ملایین عداد بتصنیع ما لا یقل عن 35 في المئة من العدادات الذكیة في السعودیة، أي بواقع 5.3 ملیون عداد من أصل إجمالي المشروع البالغ 10.

وتوقّع أن یساھم المشروع في تعزیز قدرات المصانع المحلّیة على إنتاج العدادات الذكیة، إلى جانب عملھ على توطین التقنیات اللازمة في ھذا القطاع الحیوي، وتأھیل الخبرات الوطنیة لتتولى قیادة ھذه الصناعة، مشیراً إلى أن الھیئة ساھمت في إعداد لائحة تفضیل المحتوى المحلي والمشتریات الحكومیة التي تمنح أفضلیة في السعر للمنتجات الوطنیة بنسبة %10 على نظیراتھا من المنتجات الأجنبیة، وإعداد القائمة الإلزامیة للمنتجات الوطنیة والواجب شراؤھا من مصنعین وطنیین.