هواوي تطلق مرحلة الحجز المسبق على هواتف HUAWEI P30 Pro الجديدة وساعاتHUAWEI WATCH GT 2 (42 ملم)

هاتف HUAWEI P30 Pro الجديد يمتاز بعتاد كاميرته الحديث ونظام تشغيل EMUI 10 وألوانه المذهلة

ساعات HUAWEI WATCH GT 2 بقطر 42 ملم تنفرد باستهلاكها المنخفض للطاقة والعناصر الجمالية البسيطة لتصميمها

لطالما كانت هواوي حريصة على تزويد المستخدمين بأحدث الهواتف والساعات الذكية من جميع الفئات، ولتحقيق هذه الغاية أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة اليوم عن انطلاق مرحلة لحجز المسبق على الإصدار الجديد من هواتف HUAWEI P30 Pro الجديدة وساعات الذكية HUAWEI Watch GT 2 بقطر 42 ملم في الأسواق السعودية.

التصميم والألوان:

يزوّد هاتف HUAWEI P30 Pro الجديد المستهلكين بخيارين لونيين جديدين بوحي مستمدّ من الطبيعة. ويستحضر اللون الأزرق الميستيك Mystic Blue صورة السماء على صفحة المياه ويُذكر اللون للافندر الفاتحMisty Lavender بسحر الشواطئ عند غروب الشمس ليكشف بذلك عن إمكانيات جديدة ويعطي أناقة الهاتف المحمول منحى جديدا ومدهشاً

التصوير الفوتوغرافي

يجمع هاتف HUAWEI P30 Pro الجديد بين الأداء الفعال والتصميم الجميل ليرسي معياراً جديداً تفتقر إليه معظم الهواتف؛ حيث تم تصميم منطقة عدسة الكاميرا بسطح شديد اللمعان فيما تأتي المنطقة المخصصة لقبضة اليد بسطح غير لامع لا يترك أثراً لبصمات الأصابع.

وتحرص هواوي على تزويد المستخدمين بأرقى تجارب التصوير وإنتاج الصور عالية الجودة، وفتح آفاق جديدة أمامهم، وتطوير إمكانيات تصوير جديدة للمستقبل. ولتحقيق هذا الهدف، يشكل هاتف HUAWEI P30 Pro الجديد نقلة نوعية في مجال التصوير وإمكانات التقريب، وبذلك لم يعد المستخدمون مقيدين بتكنولوجيا الكاميرا بعد الآن. وأصبح بمقدورهم الآن التمتع بتجارب التصوير الغامرة، واكتشاف روعة العالم عبر التقاط صور احترافية المستوى.

تجربة استخدام فريدة مع نظام التشغيل EMUI 10

ينفرد مستخدمو سلسلة هواتف HUAWEI P30 حول العالم بكونهم أول من يختبر الترقية الجديدة لنظام التشغيل EMUI10. فبفضل استخدام تكنولوجيا هواوي الموزعة، سيوفر تحديث EMUI10 الجديد للمستخدمين تجربة ذكية أكثر دقة وكفاءة لجميع السيناريوهات وأغراض الاستخدام؛ إذ تم تصميم نظام التشغيل استناداً إلى البحوث المتعلقة بالعامل البشري بهدف توفير تجربة استخدام من الطراز الأول.

ساعة HUAWEI Watch GT 2 بقطر 42 ملم

التصميم:

تواصل هواوي تعزيز ساعاتها بخواص وميزات مبتكرة من بينها المراقبة اليومية، ووظائف التنبيه الذكية، وأساليب الدفع السهلة. ويفرض ارتفاع عدد التطبيقات متطلبات أعلى بالنسبة لعمر بطارية الساعة الذكية والتصميم. ومع التطور المتزايد في التقنيات وأذواق المستهلكين، تسعى هواوي لبناء وتحسين منظومة الأجهزة القابلة للارتداء، استناداً إلى توسّع قاعدة المستخدمين وابتكار المنتجات.

وتمتاز ساعات HUAWEI Watch GT 2 بقطر 42 ملم بسطحها المنحني والمصقول على نحو متقن. وتعكس الساعات طابعاً مميزاً يجمع المتانة مع الأنوثة والثبات، فضلاً عن مظهرها المفعم بالتألق والأناقة. ويضفي الإطار المعدني فائق النحافة وأذرع تثبيت السوار وسماكتها البالغة 9.4 ملم طابعاً عصرياً جميلاً مذهلاً على الساعة، حيث تمزج القوة والنعومة مع البساطة والعناصر الجمالية الحديثة والمصممة بعناية فائقة لمواكبة احتياجات المستخدمين المهتمين بأنماط الحياة الصحية.

عمر البطارية

يمكن للبطارية دعم تشغيل الساعة لمدة أسبوع واحد عندما يتم ارتداؤها 24 ساعة في اليوم، مع تمكين خاصيتي مراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة النوم HUAWEI TruSleepTM، وتمارين رياضية مدة 90 دقيقة كل أسبوع (مع تمكين نظام تحديد المواقع الجغرافية GPS)، وتمكين تنبيهات الرسائل (50 رسالة نصية قصيرة و3 ساعات تنبيه يومياً)، وتشغيل الشاشة 200 مرة يومياً، وتشغيل الموسيقى لمدة 30 دقيقة كل أسبوع. ويمكن أن يختلف عمر البطارية بناء على سلوكيات استخدام الساعة.

15 وضعاً رياضياً احترافياً تواكب جميع احتياجات عشاق الرياضة

توفر ساعات HUAWEI Watch GT 2 بقطر 42 ملم 15 وضعاً رياضياً مختلفاً تشمل 7 أنواع من الأنشطة الرياضية الخارجية (الجري، والمشي، والمشي لمسافات طويلة، وسباقات المسافات الطويلة، وركوب الدراجات، والسباحة في المياه المفتوحة، وسباقات التراياثلون)، و7 رياضات داخلية (تشمل المشي، والجري، وركوب الدراجات، والسباحة، والتدريب الحر، واستخدام آلات التمارين الرياضية، وجهاز التجذيف). وبذلك تغطي هذه الساعات الأنشطة الرياضية الرئيسية والشائعة، ويمكن للمستخدم التبديل فيما بينها بكل سهولة.

سيتوفر كل من هاتف HUAWEI P30 Pro الجديد وساعة HUAWEI Watch GT 2 (42 ملم) للطلب المسبق اعتباراً من 12 ديسمبر في متجر هواوي الرئيسي في مول الرياض بارك، ومتجر هواوي الإلكتروني، والعديد من المتاجر المعتمدة في المملكة العربية السعودية مع هدية قيمة لكل منها خلال فترة الحجز المسبق. ويمكن شراء New HUAWEI P30 Pro بسعر 2599 ريال مع هدية عبارة عن ساعة HUAWEI WATCH GT وكفالة مجانية لمدة 6 أشهر للشاشة، في حين يمكن شراء ساعة HUAWEI WATCH GT 2 (42mm) الإصدار الرياضي بسعر 699 ريال مع هدية عبارة عن سماعات بلوتوث.