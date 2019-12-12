“هاتون” يحقق فوزاً تاريخياً في بطولة الخطوط الجوية التركية

حقق اللاعب الإنجليزي “تيريل هاتون” لقب بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة، بعد أن ضمن انتصاره بمساواته للرقم القياسي عند الحفرة الرابعة في الدور الإقصائي المؤلف من ستة لاعبين، والذي أقيم تحت الأضواء الكاشفة للمرة الأولى في جولف المحترفين، وذلك في نادي “مونتغمري ماكس رويال” في مدينة أنطاليا التركية.

ورافق هاتون في مراسم توزيع جوائز بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة كل من وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، وحاكم ولاية أنطاليا، منير قرا أوغلو، ورئيس اتحاد الجولف التركي، أحمد آغا أوغلو، وعمدة مدينة أنطاليا، محي الدين بوشيك، ومدير بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة، ميغيل فيادور.

وحقق النمساوي ماثياس شواب الصدارة بثلاث ضربات أهلته للجولة النهائية، ولكنه تمكن فقط من تحقيق 70 نقطة، ليتبعه بنتيجة -20 كل من الأمريكي كيرت كيتاياما، والجنوب أفريقي إيريك فان روين، وهاتون، والفرنسيان بينجامن هيبرت وفيكتور بيريز، وهذه هي المرة الثالثة فقط في تاريخ البطولة الأوروبية التي يصل فيها ستة لاعبين إلى الدور الإقصائي.

وقال محمد إلكر أيجي، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية، في تعليق على هذه النهائيات: “بالنيابة عن الخطوط الجوية التركية، يسعدني أن أقدم تهانيّ لتيريل هاتون، الفائز ببطولة الخطوط الجوية التركية 2019. من جديد شهدنا بطولة مليئة بالمواهب المميزة هنا في أنطاليا، وأداء تيريل هذا الأسبوع جعله مستحقاً للفوز بهذا الدور الإقصائي التاريخي تحت الأضواء الكاشفة. بطولة الخطوط الجوية التركية المفتوحة، التي أصبحت من أهم بطولات الجولف في العالم، مستمرة بالنمو كل عام”.

واستطاع كل من كيتاياما وهاتون وشواب الوصول إلى الحفرة الثانية من الدور الإقصائي بعد تحقيق حفرهم بضربات دون الحد، فيما استُبعد كل من فان روين، وهيبرت، وبيريز.

وفشل الثلاثة في تحقيق حفرهم بضربات دون الحد في الحفرة الثانية من الدور الإقصائي، ليتم استخدام الأضواء الكاشفة في المحاولة الثالثة، والتي فوّت فيها كيتاياما تحقيق حفرة بضربات دون الحد وخرج من المسابقة ليبقى شواب وهاتون في البطولة.

وحقق هاتون علامة كاملة في الحفرة الرابعة من الدور الإقصائي ليكسب انتصاره الرابع في البطولة الأوروبية.

يذكر أن الجولف تشكل جزءاً أساسياً من دعم الخطوط الجوية التركية للرياضة والثقافة، وتدعم الخطوط الجوية، التي تصل لعدد من البلدان والوجهات الدولية أكثر من أي شركة طيران أخرى، هذه اللعبة على مختلف المستويات، ابتداءً من المسافرين الذين يمكنهم الدخول إلى الأندية مجاناً، إلى بطولة كأس العالم للجولف المخصصة للهواة من الخطوط الجوية التركية، وتحدي الخطوط الجوية التركية.