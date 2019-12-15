النهدي تسجل اكثر من 1700 عقد توطين وظيفي لغاية ديسمبر 2019

تطبيقاً لإستراتيجيتها ومساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني، تقوم شركة النهدي الطبية كل عام بحملات للتوطين الوظيفي في فروعها الممتدة على كافة المدن السعودية وبمركزها الرئيسي. فقامت أمس باختتام “معرض التوظيف” لدعم الكفاءات الوطنية وتوطين قطاع الصيدلة من صيدلانيين وصيدلانيات سعوديين في جميع انحاء المملكة تحت حملة (#نجاحي_نجاح_وطن)، لنهاية العام وذلك في فندق الماريوت في المنطقة الدبلوماسية في مدينة الرياض.

وكان أبرز الحضور ممثلي من وزارة الصحة ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية. واستمر المعرض يومين حيث قدم المرشحون المحتملين طلباتهم والتي خضعت للتقييم وتم التحقق من قدراتهم والمتطلبات الرئيسية للوظيفة. ومن تخطى الاختبار وملائمته لتلك المواصفات، تأهل إلى المرحلة النهائية حيث تم الاتفاق معه حتى توقيع العقود والبدء بمرحلة التوجيه والتدريب. وبنهاية المعرض، تم توظيف 63 صيدلي وثمانية متخصصات بالتثقيف الصحي لمرض السكري ليضافوا على مجموع موظفي وموظفات النهدي الـ 1700.

وقال المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي: “نؤكد على توافق استراتيجية شركة النهدي للتوطين مع مسؤوليات القطاع الخاص في دعم برامج السعودة وخلق فرص حقيقية ومستدامة للشباب السعودي تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني.”

وأضاف جوهرجي: “نعتبر الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة يأتي في إطار جهود الشركة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسارات التنمية المستدامة التي تصب في رؤية المملكة 2030 وهي وطن طموح وأيضاً تعزيز الشخصية الوطنية بتأهيل الكوادر الوطنية.”

وتستمر النهدي بحملاتها للتوطين منذ حملة (#أملنا_معكم_يكبر)، حتى آخر حملة للشركة (#نجاحي_نجاح_وطن) وذلك من أجل خلق فرص جديدة للسعوديين في قطاع الصيدليات من كلا الجنسين، من خلال التنسيق مع الجامعات للسماح لطلاب كليات الصيدلة في المملكة بالتطبيق العملي داخل الصيدليات التابعة لشركة النهدي الطبية وتأهيل الشباب والشابات السعوديين لسوق العمل، من خلال برامج تدريبية وتأهيلية، تقدمها “أكاديمية النهدي” التابعة للشركة.