تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رعت شركة زين السعودية الملتقى الأول للتجارة الإلكترونية الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في مركز معارض الظهران الدولي، بهدف تسليط الضوء على أهمية التجارة الإلكترونية وموقع المملكة العالمي في هذا المجال، إضافةً إلى ما تمثله التجارة الرقمية في تعزيز ازدهار الاقتصاد المحلي.

وشاركت زين السعودية عن فئة شريك الاتصالات، ووفرت تغطية عبر تقنية الجيل الخامس خلال أيام الملتقى بالإضافة إلى مشاركتها بجناح متميز تستعرض من خلاله أبرز خدماتها لقطاع التجارة الإلكترونية، وكذلك الخدمات والباقات المميزة التي توفرها زين السعودية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال.

وتكريماً لمشاركتها، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف سلّم وكيل إمارة المنطقة الشرقية سعادة الدكتور خالد بن محمد البتّال ومعالي نائب وزير التجارة والاستثمار م. ماجد بن عبدالله البواردي درعاً تكريمياً لشركة زين السعودية، وتسلمه نائب الرئيس التنفيذي للاتصال الاستاذ ريان بن عبدالله التركي.

وأشار التركي إلى أنّ رعاية الملتقى تمثل استمراراً لنهج الشركة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث يمثل الملتقى منصّة فريدة لتسليط الضوء على جهود الشركة في هذا المجال. وأضاف: “تمثل التجارة الإلكترونية أحد المسارات الرئيسية لمنظومة التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة التي تحتل المرتبة 11 عالمياً في هذا المجال، وتعد إحدى ممكنات النمو الاقتصادي المستدام عبر خلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار وفقاً لرؤية المملكة 2030″.

وشرح التركي أن “شركة زين السعودية تفخر بكونها الشركة الأولى على مستوى المنطقة في توفير أوسع تغطية لخدمات الجيل الخامس (5G) من خلال إكمال المرحلة الأولى لشبكة الجيل الخامس المُنجزة في 27 مدينة في المملكة عبر 2,600 برج، والتي ستحقق قفزة نوعية في مستوى مختلف الخدمات الرقمية وعلى رأسها التجارة الالكترونية.