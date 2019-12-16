OPPO تخصص 7 مليارات دولار لاستثمارات البحوث والتطوير لتأسيس منظومة متعددة البوابات للأجهزة الذكية سعياً لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي

• تعتزم OPPO إنفاق 50 مليار يوان صيني (7 مليارات دولار) في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة لتعزيز ريادتها التقنية

• تهدف OPPO إلى بناء نموذج تقني متكامل لدفع عجلة التغيير وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء

• إطلاق خطٍ جديد من الساعات الذكية والسماعات اللاسلكية الذكية ومنتجات الأجهزة المنزلية المزودة بتقنيات الجيل الخامس خلال الربع الأول 2020

نظمت OPPO فعاليات “يوم OPPO للابتكار 2019″ OPPO INNO DAY 2019 في مدينة شنزن تحت شعار “إبداع يتجاوز الحدود”، وكشفت خلالها عن رؤاها المستقبلية ومبادراتها لمواكبة عصر الاتصال الذكي. وخلال الحدث، استعرضت الشركة أيضاً مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية التي تضمنت الساعات الذكية والسماعات الذكية والأجهزة المنزلية المزودة بتقنيات الجيل الخامس ونظارات الواقع المعزز، إضافة إلى أحدث الابتكارات التقنية في مجالات الشحن السريع والجيل الخامس والتصوير وتحسين البرمجيات.

ووفر الحدث منصة رائدة اجتمع تحت مظلتها نخبة من الخبراء والشركاء ورواد الفكر في القطاع لمناقشة مستقبل التقنيات. وخلال كلمته الافتتاحية، قال توني تشين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OPPO: “في ضوء الإقبال المتسارع على تبني تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، أصبح الاتصال الذكي في متناول يد الجميع. فمن وجهة نظرنا، يعد مفهوم الاتصال بمثابة الأساس وحسب، في حين سيتجسد المستقبل في اندماج التقنيات والأشياء وتكاملها والتقائها. وينقسم مفهوم الاتصال الذكي إلى أربعة أقسام رئيسية تضم تكامل التقنيات مع الخدمات، وتكامل المؤسسات، وتكامل الثقافة وتكامل التقنيات والفنون والعلوم الإنسانية”.

وأضاف تشين: “منذ انطلاقتها الأولى، تجاوزت طموحات OPPO تصنيع الهواتف وحسب. ففي واقع الأمر، شكلت الهواتف الذكية ببساطة منصة انطلاق لشركتنا نحو توفير محفظة متنوعة من الخدمات التقنية. وبالنسبة لنا في OPPO بل وللقطاع بأكمله، ما من شركة ستكتفي بالتركيز على الهواتف الذكية فقط”.

ثلاث استراتيجيات رئيسية لعصر الاتصال الذكي

على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، أعلن تشين عن ميزانية قدرها 50 مليار يوان (نحو 7 مليارات دولار) لأغراض الأبحاث والتطوير، سيجري تخصيصها لتطوير التقنيات الرئيسية على صعيد المعدات والبرمجيات والأنظمة، إضافة إلى تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس، والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والبيانات الضخمة وغيرها من التقنيات المتقدمة.

وفي سبيل اغتنام الفرص التي توفرها تقنية الجيل الخامس، تعتزم OPPO تطبيق ثلاث استراتيجيات رئيسية، أولها المواظبة على التزامها بعمليات البحوث والتطوير الجوهرية في سبيل ابتكار تقنيات رائدة على مستوى العالم. وثانياً، ستقوم OPPO ببناء منظومة متعددة البوابات للأجهزة الذكية تعمل الهواتف الذكية بمثابة بوابة أساسية لها، وأخيراً مواصلة التفكير بالخدمات المقدمة للمستخدمين من منظور جديد وتحسين محتواها والخيارات التي تقدمها.

بناء منظومة تقنية متكاملة لدعم التجارب الغامرة والمخصصة لتقنية الجيل الخامس

وفي كلمة ألقاها خلال الحدث، قال ليفين ليو، نائب رئيس OPPO ومدير معهد OPPO للبحوث: “بهدف مواكبة العصر الجديد لتقنيات الجيل الخامس، ستتجه OPPO نحو ’الابتكار التقني 2.0‘ الذي ستدفعه التقنيات المتقدمة والقيمة المقدمة للمستخدمين. ونظراً للأهمية التي يحظى بها التكامل بين التقنيات والخدمات، تعمل OPPO على بناء نموذج تقني مدمج يغطي المجالات الخمس التي تضم: المعدات؛ البيانات؛ الحوسبة؛ الخدمات والسيناريوهات. ومن شأن هذا النموذج الذي ستتحول فيه تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي إلى إمكاناتنا الأساسية وستعمل بمثابة تحتية، أن يجمع كافة التقنيات في سبيل بناء تجربة تقنية متناسقة. وستتبع OPPO خارطة طريق مكونة من ثلاث سيناريوهات دائرية تشمل السيناريوهات الشخصية والسيناريوهات العمودية والسيناريوهات المجمعة لتخطيط قائمتها المستقبلية من الأجهزة”.

وأضاف ليو إن OPPO تخطط بذلك إلى إطلاق ساعات ذكية وسماعات لاسلكية ذكية وأجهزة منزلية تدعم الجيل الخامس في الربع الأول من العام 2020.

التعاون مع الشركاء لتدشين عصر الاتصال الذكي

خلال الحدث، أعلنت OPPO وشركة IHS Markit، المزود العالمي الرائد للمعلومات عن ورقة عمل بعنوان “الاتصال الذكي: إطلاق العنان للفرص باستخدام قوة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والسحابة”. وعبر توصيف توجهات وآفاق القطاع في عصر الاتصال الذكي المدعوم بالجيل الخامس، توفر ورقة العمل جملة من المقترحات والتوجيهات للخطوات المستقبلية لتطوير منظومة ذكية ومتكاملة.

ونظمت OPPO أيضاً منتدى بعنوان “مستقبل التكامل في عالم الجيل الخامس”، تضمن ندوة حوار شارك فيها خبراء بارزون من القطاع ومنهم: هنري تانغ، كبير علماء الجيل الخامس في OPPO والمؤلف الشهير في الشؤون المالية ومؤسس شركة “هانغزو باجيولينغ للإبداع الثقافي”؛ وو شياوبو من مركز لانشيزي لنشر المطبوعات المالية؛ توم مورود، الرئيس التنفيذي في IHS Markit ؛ شينغ ويي، مدير التقنيات الوطنية في مايكروسوفت الصين؛ شين باوكوان، أستاذ بويا المميز في جامعة بيركنغ والمدير التنفيذي لمركز فرونتيرز لدراسات الحوسبة؛ شينغ وو، مؤسس مختبر “كونتيسكت لاب”. وشهدت الندوة تبادل وجهات النظر بين الخبراء حول الاتصال الذكي المدعوم بالجيل الخامس.

وعبر جمع الرؤى المستقاة من توجهات الاتصال الذكي وتحديد مراحل تطويرها ومن خلال خارطة الطريق التقنية الخاصة بها، تلتزم OPPO بمواصلة التركيز على الابتكارات التقنية الأساسية. ويتمثل هدفها المطلق في دفع عجلة التطوير طويل الأمد لأعمالها في مجال الهواتف الذكية، وتزويد المستخدمين بتجارب تقنية غامرة وأكثر تخصيصاً. وخلال المؤتمر، قال تشين إن OPPO ستبقى باستمرار وفية لقيم (Benfen) الجوهرية وستعمل بنشاط إلى جانب شركائها على امتداد القطاع بطريقة منفتحة تعود بالمنفعة المتبادلة لاستكشاف مستقبل الاتصال الذكي.