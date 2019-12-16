هواوي تطرح الإصدار الجديد من حاسبها المحمول HUAWEI Matebook 13

خيارات جديدة لتوصيل الحاسب إلى الهواتف الذكية عبر خاصيّة مشاركة الشاشات المتعددة

أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة

عن إطلاق الإصدار الجديد من HUAWEI MateBook 13 الذي يهدف إلى مواكبة احتياجات المهنيين الشباب، وتقديم أحدث تقنيات هواوي إلى شريحة أوسع من الجمهور. وعلاوة على شاشة العرض الكاملة من هواوي، يمتاز حاسب HUAWEI MateBook 13 الجديد بخفة وزنه وجودة تصميمه الفائقة ليرسي معايير جديدة كلياً في مجال الأجهزة من هذه الفئة. ويوفر الحاسب الجديد خيارات جديدة للمستخدمين لتوصيل حواسيبهم مع الهواتف الذكية، لتعزيز تبادل المعلومات بين الهواتف المحمولة والحواسيب الشخصية عبر خاصيّة المشاركة المتعددة للشاشات.

وتجسد سلسلة الحواسيب المحمولة MateBook من هواوي الخبرات الواسعة التي تتمتع بها الشركة، والتزامها الراسخ بتقديم منتجات ذات جودة عالية. وتمتاز حواسيب HUAWEI MateBook 13 بتصميم MateBook من هواوي وميزة العرض الكاملة، فضلاً عن تزويدها بالجيل الثامن من معالجات Generation Intel® Core™ i7 8th، وبطاقة رسوميات جرافيكية منفصلة من النوع NVIDIA® GeForce® MX250. ويستخدم الحاسب نظاما تبريديا بتصميم مستوحى من زعنفة سمكة القرش، والذي يمتاز بانخفاض مستويات الضوضاء ومراوح عالية الأداء. أما من ناحية المظهر، فقد تم تزويد حاسب HUAWEI MateBook 13 بشاشة عرض كاملة من هواوي بدقة 2K، ومعدل الشاشة إلى الهيكل يبلغ 88%. واستناداً إلى مظهره القوي والعصري، يشكل الحاسب الخيار الأمثل بالنسبة إلى المستخدمين الذين ينشدون أرقى مستويات جودة الحياة والإنتاجية.

خاصيّة المشاركة المتعددة للشاشات:

تكمن أهمية خاصيّة المشاركة المتعددة للشاشات في تمكين نقل الملفات بين الحاسب المحمول والهاتف الذكي، فضلاً عن تحقيق مشاركة سلسة بين الحاسب المحمول والهاتف الذكي. وفي نفس الوقت، يمكن استخدام ملحقات الحاسب المحمول مثل لوحة المفاتيح والفأرة كملحقات للهاتف الذكي، مما يوفر تجربة مستخدم أكثر سهولة وراحة. وعندئذ، يصبح الحاسب المحمول قادراً على مشاركة تطبيقات مكتبية أكثر تطوراً مع الهاتف للكشف عن تجربة مكتبية جديدة ويصبح هاتف المستخدم جزءاً من بيئة مكتبية أكثر أماناً وملاءمة.

شاشة العرض الكاملة وسهولة الحمل: تصميم خفيف الوزن مع أداء غير مسبوق

يرتقي حاسب HUAWEI MateBook 13 بتصميم شاشة العرض الكاملة من هواوي نحو مستويات جديدة، إلى جانب توفير معدل الشاشة إلى الهيكل يبلغ 88%. وبفضل نحافة إطاره الجانبي البالغة 4.4 ملم، يوفر الحاسب شاشة كبيرة رغم مظهرها صغير الحجم لتعزيز سهولة الحمل. وبخلاف الحواسيب المحمولة التي تقدم تناسب أبعاد يبلغ 16:9، يوفر حاسب HUAWEI MateBook 13 تناسب أبعاد يبلغ 3:2، ما يتيح عرض المزيد من المحتوى لإثراء تجربة المستخدم.

وتلعب دقة العرض على الحاسب المحمول دوراً محورياً في توفير تجربة استخدام عالية الجودة. ولهذا السبب، تعد الشاشات عالية الدقة عنصراً أساسياً في حواسيب هواوي منذ إطلاقها للمرة الأولى. ويمتاز حاسبThe HUAWEI MateBook 13 بدقة عرض تبلغ 2K (2160×1440 وكثافة تبلغ 397 بكسل لكل بوصة) مع معدل تباين 1000:1، كما يدعم درجات تباين الألوان الأساسية (الأحمر والأخضر والأزرق) بنسبة 100%. ويمكن للحاسب كذلك عرض تفاصيل نابضة بالحياة للمستخدمين عند قيامهم بمشاهدة الصور عالية الدقة، أو تشغيل أقراص Blu-Ray، فضلاً عن عرض الصور والفيديوهات بسرعة ودقة منقطعة النظير.

ويتألق حاسب HUAWEI MateBook 13 بتصميم معدني بسيط، حيث تندمج حوافه بسلاسة مع تشطيبات الألمنيوم المصقولة ونعومة القطع باستخدام تقنية التحكم الرقمي باستخدام الحاسب (CNC). وبفضل أبعاده البالغة 286 × 211 × 14.9 ملم ووزنه البالغ حوالي 1.3 كيلوجراماً فقط، يوفر حاسب HUAWEI MateBook 13 حجماً ووزناً مثالياً للمستخدمين كثيري التنقل.

عتاد استثنائي يوفر أداءً قوياً ومستقراً

يعتبر HUAWEI MateBook 13 امتداداً لاستراتيجية هواوي في الاتصال في جميع السيناريوهات، وفرصة تحقق الشركة من خلالها التكامل بين ابتكاراتها في عالم الهواتف الذكية وقطاع الحواسيب المحمولة. ويتوجه جهاز HUAWEI MateBook 13 نحو مستهلكي الحواسيب الرئيسيين، حيث يمتاز بخفة وزنه وشاشته بتقنية العرض الكامل وأدائه رفيع المستوى، فضلاً عن تجربته المريحة والفعالة بفضل أناقة التصميم.

ومن حيث الأداء، تم تزويد الإصدار الجديد من HUAWEI MateBook 13 بالجيل الثامن من معالجات Intel® Core™ i7 8565U، والذي يعتبر أقوى من سابقه بنسبة 40%2. ويمتلك الجهاز قرص التخزين PCIe SSD الذي يمتاز بسرعته العالية، مما يتيح للأفراد المبدعين فرصة التعبير عن أنفسهم دون القلق من بطء القراءة أو الكتابة. وتم تزويد الحاسب المحمول HUAWEI MateBook 13 ببطاقة رسوميات جرافيكية منفصلة من النوع NVIDIA® GeForce® MX250 مع ذواكر GDDR5 سعة 2 جيجابايت. وتوفر وحدة معالجة الرسوميات هذه قوة المعالجة الرسومية اللازمة لدعم مهام تحرير الصور والفيديو، فضلاً عن تجارب الترفيه. وتم تزويد الإصدار الآخر بالجيل الثامن من المعالجات Intel® Core i5 8265U مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت، وقرص تخزين SSD سعة 512 جيجابايت، فضلاً عن بطاقة الرسوميات الجرافيكية المنفصلة من النوع NVIDIA® GeForce® MX250.

ويتوفر حاسب HUAWEI MateBook 13 للشراء في المملكة العربية السعودية اعتباراً يوم 15 ديسمبر لدى متجر هواوي الرئيسي في مول الرياض بارك، ومتجر هواوي الإلكتروني، والعديد من المتاجر المعتمدة في المملكة.