من صفوى.. وزير الصحة يتوج آل حسن بجائزة التطوع

القطيف – الشرق

توج وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الدكتور هاشم بن السيد ياسين آل حسن، من مدينة صفوى، بجائزة معالي الوزير للتطوع، نظير مبادراته ومشاركاته التطوعية الصحية.

وتم تكريم “آل حسن” خلال الحفل الذي أقيم في ملتقى التطوع الصحي الثاني في الرياض.

ويأتي تتويج الوزير لـ”آل حسن”، نظير مساهماته ومشاركاته التطوعية في رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي على مدى سنوات.

يشار إلى أن الدكتور هاشم آل حسن يعمل طبيبًا عامًا في إدارة المراكز الصحية بالدمام، وله مساهمات تطوعية كثيرة، سواء على مستوى المشاركة في مهرجانات المنطقة (الدوخلة والوفاء)، أو على مستوى الفعاليات الصحية التي تقام على مستوى المحافظة والمنطقة.