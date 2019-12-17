إنوكيم توقع اتفاقية تسهيلات تمويلية إسلامية بقيمة 1.7 مليار ريال سعودي مع مصرف الإنماء وبنك البلاد

وقّعت شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية (“إنوكيم”) اتفاقية تسهيلات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 1.7 مليار ريال سعودي مع مصرف الإنماء وبنك البلاد وبأجل قدره 13 عاما، وذلك بغرض تمويل تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع صناعي في مدينة رأس الخير الصناعية بالمنطقة الشرقية لإنتاج مادتي رماد الصودا وكلوريد الكالسيوم. يذكر بأنه قد سبق أن وقعت شركة إنوكيم اتفاقية قرض آخر بقيمة 900 مليون ريال سعودي مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.

هذا وتعتزم شركة إنوكيم تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع صناعي لإنتاج رماد الصودا (الخفيف والثقيل) وكلوريد الكالسيوم (تركيز 77٪ و 94٪) والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي لإنتاج رماد الصودا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي لإنتاج كلوريد الكالسيوم، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية في مرحلتها الأولى 600 ألف طن سنويا ويتوقع بدء التشغيل خلال النصف الأول من عام 2022م، وسيتم تطوير المجمع الصناعي على أرض تبلغ مساحتها 800 ألف متر مربع في مدينة رأس الخير التعدينية تم تخصيصها من قبل الهيئة الملكية بالجبيل وبإشراف من وزارة البترول والثروة المعدنية.

وحول هذه الخطوة الهامة، قالت إدارة شركة انوكيم “إن هذا المشروع الاستراتيجي يتماشى تماما مع أهداف وأولويات رؤية 2030 حيث سيقوم المشروع باستخدام تقنية عالمية متطورة لإنتاج وإحلال مادتين حيويتين تقوم المملكة حالياً باستيراد كافة احتياجاتها منهما باستخدام مواد أولية متوفرة محليا من مصادر وطنية وبشكل كامل. علاوة على ذلك، سوف يوفر المشروع هاتين المادتين للصناعات والعمليات الحيوية في المملكة، مثل عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وتصنيع الزجاج بأنواعه وتصنيع المنظفات الصناعية”. وأضافت إدارة الشركة: “سوف يسهم المشروع في توفير أكثر من 1,500 فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة) مستهدفا الكوادر السعودية، والتي ستخضع لخطة تدريب وتأهيل وفقا للمعايير العالمية المتبعة في المشاريع الصناعية المماثلة. وتعتزم الشركة تحقيق نسبة سعودة بواقع 75٪ بحلول السنة الخامسة من تشغيل المجمع الصناعي”. وأضافت إدارة الشركة “مما يعزز الوضع الاستراتيجي للمشروع وآفاقه المستقبلية دخول شركة الصحراء للبتروكيماويات (الصحراء) من خلال امتلاك حصة بنسبة 30٪ من أسهم الشركة، بينما تعود ملكية 70٪ منها لعدد من المستثمرين السعوديين ذوي الخبرة من القطاع الخاص”.

ومن جانبه، ذكر وسيم الخطيب، رئيس إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال)، المستشار المالي ومدير ترتيب التمويل لشركة إنوكيم قائلا: “لقد دأبت الأهلي كابيتال دائما على المشاركة بقوة في دعم مساعي المملكة الهادفة إلى بناء قوة صناعية عالمية، ونحن فخورون بالمساهمة في نجاح إنوكيم في مجال المواد الكيميائية غير العضوية. ونتقدم بعميق الشكر والامتنان لصندوق التنمية الصناعية السعودي ومصرف الإنماء وبنك البلاد لدعمهم هذا المشروع الرائد من خلال تقديم التمويل اللازم للشركة”. وأضاف الخطيب: “إن هذا التمويل يقدم مثالا آخر على تطور النظام البيئي في المملكة لدعم القطاع الخاص انسجاما مع هدف المملكة الرامي إلى تنويع الاقتصاد من خلال إقامة أنشطة غير نفطية جديدة “.

يذكر أن شركة إنوكيم تأسست في مارس 2016م كشركة مساهمة مقفلة برأسمال مدفوع قدره 800 مليون ريال سعودي تم ترتيبه عن طريق طرح خاص أدارته شركة الأهلي كابيتال بصفتها المستشار المالي لإنوكيم.