مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ يعقد دورته الخامسة للعام الجاري ويعتمد سلسلة توصيات

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اجتماعه الخامس للعام الجاري بمقرّ الهيئة في الرياض برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس في مستهل اجتماعه خطة عمل تحول الهيئة والمبادرات المحققة في هذا المجال، إلى جانب خطط تنفيذ عقود الإسناد، والأداء التشغيلي والأداء المالي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، إضافة إلى ميزانية الهيئة للعام 1441هـ – 1442هـ. ومشروع تطوير الموارد البشرية.

واعتمد المجلس في جلسته العامة عدد من التوصيات أبرزها: تمديد العمل بتعديل نسب المشاركة بين الهيئة العامة للموانئ ومشغلي محطة الحاويات الجنوبية والشمالية بميناء جدة الإسلامي في أجور مناولة حاويات المسافنة، تعديل بعض أجور الموانئ، اعتماد طلبات تأجير الأراضي الخاضعة لصلاحيات المجلس وإعادة هيكلة عقود الشركة العربية للخدمات الزراعية “أراسكو”.

وأكدّ مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، تركيز الجهود خلال المرحلة المقبلة على تطوير الكفاءة والقدرة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية، بالإضافة إلى اعتمادها مؤشرات قياس واداء K.P.I.S وفق أسس ومعايير عالمية؛ بما ينسجم مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وفق أهداف وركائز رؤية السعودية 2030م.