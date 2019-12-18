مجموعة صافولا تحصل على جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات

تم تصنيف مجموعة صافولا (شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية) ضمن أفضل (9) شركات في مؤشر حوكمة الشركات السعودي (قطاع الشركات غير المالية) وفقاً للدراسة التي قام بها مركز الحوكمة بجامعة الملك فيصل، حيث قدم الدكتورمحمد آل هيازع –مدير جامعة الفيصل- جائزة التميز لمجموعة صافولا خلال المؤتمر العالمي الأول لحوكمة الشركات الذي عُقد بتاريخ 9 ديسمبر 2019م بمدينة الرياض، وقد حضر المؤتمر معالي الأستاذ/ محمد عبد الله القويز – رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية.

ومن جانبه، قال المهندس أنيس أحمد مؤمنة – الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا: “يأتي هذا الإنجاز نتيجة لجهود مجلس إدارة المجموعة، وإدارتها التنفيذية وإيمانهم بأهمية حوكمة الشركات والاستدامة والإفصاحات في التقارير المالية وغير المالية، حيث تتبنى صافولا الممارسات الرائدة في مجال الحوكمة منذ عام 2004م، وتفخر إدارة مجموعة صافولا بهذه النتيجة المشرفة، وتؤكد بأنها ستواصل في مسيرتها في تعزيز الحوكمة وآلياتها في كافة عملياتها.”

جدير بالذكر، أن هذه الدراسة تُعَدُ تقييماً مستقلاً تضمن أربع جوانب رئيسية هي: استيفاء المتطلبات ذات العلاقة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والذي يمثل (35%) من نقاط التقييم، و(30%) لمدى امتثال الشركة بمبادئ الإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى (25%) متعلقة بحقوق المساهمين والجمعيات العمومية، و(10%) بحقوق أصحاب المصالح، حيث شمل التقييم جميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

عن مجموعة صافولا:

مجموعة صافولا، تأسست عام 1979م وهي مجموعة استراتيجية استثمارية قابضة رائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيـا. وتدير المجموعة أكبر سلسلة متاجر للتجزئة في المملكة، كما تنتج منتجات غذائية للاستهلاك اليومي تشمل زيوت الطعام والسكر والمكرونة والأغذية المجمدة في أكثر من 30 دولة حول العالم.