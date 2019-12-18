الخطوط الجوية التركية تصل إلى مدينة روفانييمي

أصبحت روفانييمي ثاني وجهة تصل إليها الخطوط الجوية التركية في فنلندا بعد مدينة هلسنكي، وبدأت رحلات روفانييمي بالعمل ذهاباً وعودةً ثلاث مرات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والأحد، ابتداءً من 5 ديسمبر 2019. ومع إضافة مدينة روفانييمي، زادت الخطوط الجوية التركية، التي تعمل دائماً على تحسين أسطولها المؤلف من 348 طائرة، عدد وجهاتها إلى 317 وجهة.

وقال أورهان بيردال، عضو مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية، أثناء مراسم الاحتفال بالرحلة الافتتاحية: “بوصفها الخطوط الجوية التي تصل لبلدان أكثر من أي شركة أخرى، يسعدنا في الخطوط الجوية التركية أن نضيف روفانييمي الآن إلى شبكة رحلاتنا الجوية، لتكون ثاني وجهاتنا في فنلندا التي تصل رحلات الخطوط الجوية التركية إلى عاصمتها هلسنكي منذ عام 1988. وسوف نسيّر أسبوعياً ثلاث رحلات باتجاهين في روفانييمي، أحد أكثر وجهات السياحة الشتوية شعبية لما تشكله من موقع مثالي لمشاهدة شفق الشمال. وإذ تعتبر شركتنا أول خطوط جوية من خارج الاتحاد الأوروبي تسيّر رحلات إلى هذه الوجهة، وأول شركة توفر درجة الأعمال في رحلاتها إلى روفانييمي، فإننا ندعو ضيوفنا من كل أنحاء العالم لتجربة زيارة هذه المدينة المميزة عبر شبكة رحلاتنا المتصلة التي تغطي 317 مدينة في 126 بلداً”.

يذكر أن الشفق القطبي ينشأ من تفاعل الجسيمات المشحونة من الشمس مع الحقل المغناطيسي لكوكب الأرض، وحين تحصل هذه الظاهرة الطبيعية في القطب الشمالي، تُسمّى شفق الشمال. وإذ تقع روفانييمي على خط القطب الشمالي، فإنها من أفضل المواقع لمشاهدة شفق الشمال. وتعتبر مدينة روفانييمي من أكثر وجهات السياحة الشتوية شعبيةً في العالم بفضل تنوع أنشطتها الشتوية وموقعها الممتاز لمشاهدة شفق الشمال،ـ كما تقدم عدة خيارات فريدة لزوارها من مختلف أنحاء العالم، بما فيها أكواخ القبة الزجاجية الصديقة للبيئة، والفنادق الجليدية.