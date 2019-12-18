غروهي واحدة من أفضل ثلاث شركات كبرى مستدامة

• غروهي بين أفضل ثلاث شركات في جائزة الاستدامة الألمانية

• لجنة تحكيم أكبر جائزة استدامة في أوروبا تكرّم غروهي على تطبيقها نهج الاستدامة 360 درجة

• التوجه نحو إنتاج خالي من انبعاثات الكربون بحلول عام 2020 يضع معايير جديدة للصناعة الصحية

حافظت غروهي على مركزها بين أفضل ثلاث شركات في فئة “الشركات الكبرى الأكثر استدامة في ألمانيا 2020″، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاستدامة الألمانية الذي جرى في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2019 في دوسلدورف في ألمانيا. ولقد نجحت غروهي في ترسيخ مكانتها الرائدة في هذه الجائزة بفضل تطبيقها نهج الاستدامة 360 درجة، وقبل كل ذلك، نظراً للتقدم الذي أحرزته على صعيد توفير الموارد. ولقد عبّر توماس فوهر، المدير التنفيذي للعمليات في غروهي عن فخره بهذه الجائزة وقال: “نحن فخورون بأن نهج الاستدامة الشامل لدينا، والذي ندمجه في جميع مجالات النشاط الذي نقوم بها في “غروهي”، أتاح لنا تحقيق أعلى تصنيف في جائزة الاستدامة الألمانية”. وأضاف” أظهرت تجربتنا اليومية بأن النجاح الاقتصادي وممارسات الأعمال التجارية المستدامة، يجب ألا يستبعد أحدهما الآخر. وهذه الجائزة تؤكد على سعّينا المستمر لتحقيق أهداف الاستدامة لدينا، وفي الوقت نفسه تشكل حافزاً لنا لزيادة التزامنا إلى أبعد من ذلك”.

للمرة الثانية عشر على التوالي، كرّمت مؤسسة الاستدامة الألمانية، الشركات التي تجمع بين النجاح الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة بطريقة نموذجية. وأشادت لجنة التحكيم بشكلٍ خاص بالتزام “غروهي” بتوفير الموارد. ومن الأمثلة الناجحة على ذلك، معدل إعادة التدوير الذي سجلته الشركة وهو أعلى من 96 في المئة. إضافةً إلى ذلك، فإن “غروهي” هي أول علامة تجارية رائدة في مجال التجهيزات الصحية، التي قدمت حلولاً مبتكرة أتاحت لها تصنيع تجهيزات تساهم في توفير الموارد، مثل عملية الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد والتي تتيح تحقيق توفير في الوزن يصل إلى أكثر من 55 في المئة.

ولعل أبرز ما قامت به “غروهي”، ويمكن اعتباره رافعاً أساسياً لتحقيق الاستدامة، هو في استخدام المنتج: إذ يمكن تخفيض استهلاك الفرد من المياه يومياً بنسبة تصل إلى 50 في المئة، بمساعدة منتجات “غروهي” المجهزة بتقنية “غروهي إيكو جوي EcoJoy” للحد من حجم التدفق. والنتيجة: يمكن لعائلة مكونة من أربعة أفراد توفير لحدود 31,400 ليتر من المياه سنوياً بهذه الطريقة.

مصانع إنتاج غروهي حول العالم ستصبح خالية من انبعاثات أكسيد الكربون بحلول عام 2020

تواصل “غروهي” مسيرتها، غير معتمدةٍ فقط على إنجازات الماضي، بل أرست معايير جديدة للصناعة من خلال خطوة مهمة أخرى، والتي نالت تنويه لجنة التحكيم: فلقد نجحت “غروهي” في تحقيق الهدف الذي وضعته لنفسها، كأول مصنع رائد لصناعة الأدوات الصحية يحقق إنتاج خالي من انبعاثات أكسيد الكربون في جميع مصانعها حول العالم كجزء من مشروع “غروهي تلتزم بصفر انبعاثات GROHE goes ZERO”. ففي يوليو، حوّلت الشركة جميع مصانع الإنتاج الخمسة لديها حول العالم، بالإضافة إلى المراكز اللوجستية في ألمانيا إلى الكهرباء الخضراء. ومع انطلاقة السنة المالية المقبلة في إبريل 2020، من المقرر أن تعمل “غروهي” على إزالة آثار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي لا يمكن تجنبها، من خلال مشروعين في إطار مشاريع التعويض.

وقال فوهر:” أظهرت لنا هذه الجائزة بأننا قد اتخذنا بالفعل خطوات مهمة لتحقيق أهداف الاستدامة الطموحة. وفي الوقت نفسه، يجب على الشركات المصنّعة مثل “غروهي” أكثر من أي وقت مضى، تحمّل المسؤولية، ولهذا السبب نتجه لاستخدام تدابير مثل GROHE goes ZERO، لتوفير المزيد من الزخم داخل الصناعة وبالتالي التشجيع على تحقيق المزيد من الاستدامة بفعالية أكبر”.

حصدت “غروهي” في السنوات الماضية، ولمرات عدة أعلى المراتب في جائزة الاستدامة الألمانية. وبالإضافة إلى ذلك، نالت العلامة التجارية الصحية، جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات من الحكومة الاتحادية الألمانية في العام 2017، وفي سبتمبر 2019 تم تكريم المدير التنفيذي للعمليات في “غروهي” توماس فوهر، لإلتزامه بتحقيق الإستدامة من خلال منحه جائزة البيئة والاستدامة للعام 2019 عن فئة “الشركات الكبيرة” من قبل شبكة الشركات B.A.U.M. جمعية الإدارة البيئية الألمانية.