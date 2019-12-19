ألوان جديدة مذهلة لهاتفHUAWEI P30 Pro وساعة HUAWEI WATCH GT 2 أنيقة بقطر 42 ملم ستطرح قريباً في المملكة العربية السعودية

يقدم هاتف HUAWEI P30 Pro مميزات رائعة لواجهة المستخدم EMUI 10.0 الجديدة* ويحافظ على مكانته كهاتف ذكي رائد مع كاميرا قوية

أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة عن طرح هاتفها الذكي HUAWEI P30 Pro بلونين جديدين، بالإضافة إلى ساعة HUAWEI WATCH GT 2 بقطر 42 ملم، في المملكة العربية السعودية, ويرتقي هاتف HUAWEI P30 Pro بالمعايير الجمالية للهواتف الذكية، حيث ينضم اللون الأزرق الميستيك Mystic Blue واللافندر الفاتحMisty Lavender إلى قائمة ألوان هذه السلسلة التي تمتاز بمظهرها الأنيق وعتاد كاميراتها القوية وتقنياتها المبتكرة، والتي توفر بمجموعها باقة من التحسينات العصرية المذهلة. وستكون واجهة المستخدم EMUI 10 الجديدة متاحه لمستخدمي هواتف HUAWEI P30 Pro الجديدة عند تحديثه، وسيتم دعمها بباقة من أحدث المزايا لتزويدهم بأرقى تجارب الحياة الذكية إلى جانب تجارب التصوير غير المسبوقة. هواتف HUAWEI P30 Pro بلونيها الجديدين و ساعة HUAWEI WATCH GT 2 بقطر 42 ملم متاحين للطلب المسبق لغاية 18 ديسمبر. وسيتم طرح المنتجين في المتاجر بتاريخ 19 ديسمبر.

تصميم جمالي جديد

مرة أخرى، يستوحي هاتف HUAWEI P30 Pro ألوانه من الطبيعة لتزويد المستخدمين بلونيين جديدين هما اللون الأزرق الميستيك Mystic Blue واللافندر الفاتحMisty Lavender ليقدموا للمستخدمين خيارات أكثر. ويستوحي اللون الأزرق الميستيك Mystic Blue تمزه من صورة السماء على صفحة المياه، في حين يُذكر واللافندر الفاتحMisty Lavender بسحر الشواطئ عند غروب الشمس. ويوفر كلا اللونين مزيجاً فريداً من التشطيبات اللامعة والمطفية لتوفير تأثيرات بصرية غنية على الهاتف، فضلاً عن حمايته من أثر بصمات الأصابع وتقليل مخاطر تحطمه. ويمتاز الهاتف بتصميمه الذي يمزج الطابع العملي مع المظهر الأنيق، حيث تتكامل المعايير الجمالية الرفيعة مع توفير تجربة استخدام منقطعة النظير.

لا يزال الهاتف ذكي الرائد مع كاميرا قوية

حقق هاتف HUAWEI P30 Pro شهرة واسعة بفضل أدائه القوي وكاميرته الفائقة الرباعية الفائقة من Leica بدقة 40 ميجابكسل. ويتميز الهاتف بعدسة فائقة التقريب حتى 50 مرة، إلى جانب إمكانية التقاط صور غير مسبوقة في ظروف الإضاءة المنخفضة. كما يقدم الهاتف باقة من المزايا الإضافية التي تجعله الخيار الأمثل.

ويوفر وضع التصوير الليلي لصور السيلفي إمكانية التقاط صور مذهلة للكاميرا الأمامية في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما تقلل هذه الميزة من سطوع مصادر الضوء في الخلفية، وبالتالي تسهم بشكل فاعل في تحسين التفاصيل الأخرى للحصول على صور سيلفي أكثر دقة في الليل. وتشتمل قائمة المزايا المحسّنة الأخرى على ميزة HUAWEI Vlog التي ترتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحرير مقاطع الفيديو، وإنشاء فيديوهات للنشر على مواقع الإنترنت تتكامل مع الموسيقى والمؤثرات المختلفة، بالإضافة إلى نمط تصوير ’البورتريه‘ الفائق التي تضيف تأثيرات ضبابية احترافية تبرز الموضوع الرئيسي للتصوير.

واجهة المستخدم EMUI 10 * لنمط حياة ذكية

استناداً إلى مزاياه الذكية، تهدف واجهة المستخدم EMUI 10 إلى توفير تجارب استخدام أكثر ذكاءً. وستتيح واجهة المستخدم الجديدة للمستخدمين تجربة ذكية أكثر دقة وكفاءة لجميع السيناريوهات وأغراض الاستخدام من خلال تصميمه المستند إلى البحوث المتعلقة بالعامل البشري.

وتتمثل إحدى المزايا الأساسية لواجهة المستخدم EMUI 10 ميزة العرض على عدة شاشات*. بينما يعزز نظام العرض اللاسلكي المحسّن إمكانية التوصيل بين أنظمة Windows و Android. وبضغطة واحدة، سيتم توصيل الهاتف مع جهاز الحاسوب عبر زر اتصال المدى القريب (NFC)، حيث يتم عرض شاشة الهاتف على الحاسوب بشكل مباشر، مع إفساح المجال أمام المستخدمين للتحكم بالعرض باستخدام الملحقات الخارجية. وستعمل شاشات العرض في كل من الهاتف وجهاز الحاسوب بشكل منفصل، ما يفتح الباب واسعاً أمام مشاركة البيانات بين كلا النظامين. ومن خلال هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الآن سحب وإفلات الصور، والملفات، ومقاطع الفيديو، والمستندات وغيرها بين أجهزة الحاسوب والهواتف بشكل فوري. وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين عند تحرير المستندات على الحاسوب سحب وإفلات الصور من الهاتف، وبعدها مشاركة المستند النهائي عبر منصات التراسل السريع على الهاتف.

علاوة على ذلك، توفرواجهة المستخدم EMUI 10 ميزة الوضع الداكن للشاشة Dark Mode الفريد من نوعه، والذي يعمل على تحسين مستويات التباين والألوان لتقديم تجربة استخدام مريحة في مختلف سيناريوهات الاستخدام. ومن الممكن أيضاً أن تتم إضافة ميزة الوضع الداكن للشاشة Dark Mode إلى تطبيقات الطرف الثالث، ما يتيح للمستخدمين فرصة اختيار وضعية اللون الداكن أو العادي بشكل مستقل في كل تطبيق دون أي انقطاع. كما تقدم واجهة المستخدم EMUI 10 تجربة أكثر راحة وسلاسة من خلال طريقة عرض المجلة الجديدة. ويتوافق هذا النمط مع جهات الاتصال والإعدادات والمفكرة وتطبيقات عرض الصور، ما يتيح سهولة أكبر في التصفح مع توفير تصنيفات أفضل للتطبيقات.

*واجهة المستخدم EMUI 10 متاحة مع التحديث

*متوفرة فقط على مجموعة محددة من هواتف هواوي وأجهزة Matebook من هواوي

إقرنها بساعة HUAWEI WATCH GT 2 بقطر 42 الأنيقة

استمدت ساعة HUAWEI WATCH GT 2 بقطر 42 ملم مظهرها الفريد من الجيل الذي سبقها مع المزيد من المعايير الجمالية بفضل شاشة العرض الكاملة والتصميم الذي يخلو من الحواف. ويتيح التصميم الزجاجي المتكامل وثلاثي الأبعاد نطاقاً أوسع لشاشة العرض، في حين يضفي التصميم الزجاجي المنحني وثلاثي الأبعاد مظهراً مفعماً بالحيوية على الساعة.

وتم تزويد ساعة HUAWEI WATCH GT 2 قياس 42 ملم بمعالج Kirin A1 من هواوي المخصص للأجهزة القابلة للارتداء، والذي يوفر سهولة واستقراراً أكبر في الاتصال مع استهلاك أقل للطاقة يتيح إمكانية تشغيل الساعة بشكل متواصل لمدة تصل إلى أسبوع واحد. كما تنفرد الساعة بمجموعة واسعة من المزايا الصحية التي تتكامل مع الوظيفة المتقدمة لمراقبة معدل نبضات القلب، ومراقبة النوم والإجهاد، و15 وضعاً رياضياً مختلفاً تشمل استخدام آلات التمارين الرياضية، وجهاز التجذيف. وتتألق ساعة HUAWEI WATCH GT 2 كأداة مساعدة تعتني بصحة مستخدمها طوال اليوم بفضل مجموعة من

وظائف قياس معدل نبضات القلب وسلوكيات النوم ومراقبة الإجهاد.

الأسعار والتوافر

تتوفر هواتف HUAWEI P30 Pro باللون الأزرق الميستيك Mystic Blue واللون واللافندر الفاتحMisty Lavender بسعة 6GB و128GB للطلب المسبق لغاية 18 ديسمبر وستتوفر في متجر هواوي الرئيسي في مول الرياض بارك، ومتجر هواوي الإلكتروني، والعديد من المتاجر المعتمدة في المملكة العربية السعودية من 19 ديسمبر بسعر 2599 ريال. ومع كل عملية طلب مسبق لهاتف HUAWEI P30 Pro باللونين باللون الأزرق الميستيك Mystic Blue واللافندر الفاتحMisty Lavender ، سيحصل المستخدم على هدية عبارة عن ساعة HUAWEI WATCH GT وكفالة مجانية لمدة 6 أشهر للشاشة.

كما أصبحت ساعة HUAWEI WATCH GT 2 بقطر 42 ملم متاحة للشراء للطلب المسبق لغاية 18 ديسمبر وستتوفر في المتاجر من 19 ديسمبر في متجر هواوي الرئيسي في مول الرياض بارك، ومتجر هواوي الإلكتروني، والعديد من المتاجر المعتمدة في المملكة العربية السعودية بسعر 699 ريال مع هدية عبارة عن سماعات بلوتوث (الهدية فقط مع الطلب المسبق).