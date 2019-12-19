أطلقت مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية جائزة مجلة د.سليمان الحبيب للتميز البحثي خلال الحفل الذي رعاه سعادة الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن أسعد عبده هذا اليوم الخميس بمستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر بحضور عدد كبير من المسؤولين والأطباء والمهتمين والباحثين.

حيث بدء الحفل بآيات من القرآن الكريم بعد ذلك ألقى البروفيسور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء كلمة الشؤون الأكاديمية والتي رحب فيها بحضور سعادة الأمين العام للهيئة. مضيفاً بأنه وكافة العاملين بالمجموعة يشعرون بالفخر لإطلاق هذه الجائزة . واستطرد في كلمته عن مسيرة الشؤون الأكاديمية بالمجموعة والأنشطة التي قامت بها والتي تجاوزت 4000 آلاف وحضرها أكثر من 16000 ألف ممارس صحي بإجمالي ساعات 8000 تحت إشراف 5200 متحدث محلي وعالمي. وكذلك نجاحها في الحصول على اعتماد الهيئة لعدد 14 برنامج زمالة طبية وخمس دبلومات لخدمة التخصصات الطبية ، بالإضافة إلى تنظيم إمتحان الزمالة الايرلندية للأطباء MRCPI في الطب الباطني في إطار التعاون المشترك مع الكلية الملكية الايرلندية للأطباء. وعقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن إنجازات إدارة الشؤون الأكاديمية بالمجموعة .

بعدها ألقى الأمين العام للجائزة الدكتور عوض العمري كلمته والتي أشار فيها إلى أن تخصيص جائزة باسم الدكتور سليمان الحبيب للتميز البحثي يُعد دعماً من المجموعة لمسيرة البحث العلمي بمملكتنا الغالية وبما يتماشى مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ، إذ يعتبر البحث العلمي والابتكار والإبداع أحد أهم أدوات تنفيذ الرؤية التي تحمل فرصاً غير مسبوقة لتطوير مسيرة البحث العلمي .

وتطرق د.العُمري في كلمته عن الإنجازات التي شهدتها المجموعة مؤخراً والتي كان من أبرزها الدخول لموسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر مركز قيادة وتحكم على مستوى العالم بعدد 769 سريراً ، ونيل الجائزة الوطنية لسلامة المرضى للعام الثاني على التوالي ، وكذلك تأسيس مركز د.سليمان الحبيب للبحث العلمي وإصدار العدد الأول من المجلة الدورية العلمية المحكمة التي تحمل اسم د.سليمان الحبيب HMJ ، وتُعد الأولى من نوعها التي يقوم عليها احدى القطاعات الصحية الخاصة بالمملكة.

واختتم أمين عام الجائزة حديثه بالإعلان عن تصنيفات الجائزة إلى ستة أقسام يبلغ مجموعها المليون وخمسمائة ألف ريال ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن إعلان الفائزين بهذه الجوائر سيكون بإذن الله تعالى أواخر عام 2020 .

بعد ذلك ألقى سعادة الأمين العام كلمة هنأ فيها المجموعة على إقدامها نحو هذه الخطوة التي تدعم البحث العلمي

وتشجع الباحثين وتحفزهم على مزيد من التنافس العلمي، والإرتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي، كذلك فإنها تتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ، إذ يعتبر البحث العلمي والابتكار والإبداع أحد أهم أدوات تنفيذها.

ونوه أ.د.أيمن خلال كلمته بالدعم الكبير وغير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة أيدها الله للقطاع الصحي، حتى أصبح مستوى الخدمات الصحية في بلادنا منافسا لأرفع المستويات العالمية. وكذلك تهيئة بيئة ملائمة للرقي بالبحث العلمي والمعرفة بما يعزز من مكانة المملكة على الخارطة العالمية.

وفي ختام الحفل قام د.سليمان الحبيب رئيس مجلس الإدارة بتكريم الدكتور أيمن عبده الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية لرعايته هذا الحفل .