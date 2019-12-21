باب تسجيل الاهتمام بملك الهواتف الذكية HUAWEI Mate30 Pro متاح الآن في المملكة العربية السعودية

التسجيل مفتوح لفترة محدودة اعتباراً من 20 ديسمبر

أعلنت “شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة” عن فتح باب تسجيل الاهتمام المسبق عبر شبكة الإنترنت على ملك الهواتف،HUAWEI Mate30 Pro، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 21 و27 ديسمبر.

وحصد هذا الهاتف الرائد العديد من الإشادات العالمية وسجل اهتماماً كبيراً من حيث الطلب المحلي من المستخدمين لاقتناء هذا الهاتف المتميز. ويرسي الهاتف معايير جديدة في جميع المجالات من التصميم وصولاً إلى هندسة العتاد والابتكار في البرمجيات.

ويعمل HUAWEI Mate30 Pro بنظام التشغيل EMUI 10، الذي طورته هواوي بالاعتماد على العديد من الأنظمة مفتوحة المصدر، ومن بينها مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP). ويأتي هاتفHUAWEI Mate30 Pro الجديد دون تحميل خدمات Google Mobile Services، حيث يتمكن المستخدمون من تحميل تطبيقاتهم المفضلة من خلال متجر هواوي للتطبيقات المثبت مسبقاً على الجهاز.

ويمكن للمستخدمين تسجيل اهتمامهم بالحصول على الجهاز اعتباراً من 20 ديسمبر من خلال الموقع الإلكتروني: . https://consumer.huawei.com/sa/ حيث سيتوفر هاتفPro HUAWEI Mate30 بكميات محدودة. سيحصل المستخدمون الذين يقومون بشراء الجهاز على باقة هدايا وخدمات مميزة، بما في ذلك:

- 1 سنة استبدال مجاني للهاتف

- 1 سنة حماية للشاشة

- 200 جيجابايت سنوياً سعة تخزينية مجانية على سحابة هواوي Huawei Mobile Cloud

- اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في Huawei Music VIP

- غطاء الوجه مع شاشة عرض ذكية

- شاحن لاسلكي للسيارة فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge

الألوان والأسعار

سيتوفر هاتف HUAWEI Mate30 Pro بكميات محدودة وبلونين مختلفين هما black وSpace Silver بسعر 3599 ريال سعودي.

الهاتف الألوان سعة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي ريال سعودي

هاتف HUAWEI Mate 30 Pro الألوان • Black • Space Silver سعة التخزين وذاكرة الذاكرة الداخلية: 256 جيجابايت

ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت السعر:3599

أداء فائق مع معالج Kirin 990 يأتي هاتف HUAWEI Mate 30 Pro مزوداً بمعالج Kirin 990، شريحة المعالجة الأقوى والأكثر تطوراً التي أطلقتها هواوي حتى الآن. وصمم المعالج خصيصاً لتوفير أداءٍ استثنائي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تسخير أحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي والتصوير الفوتوغرافي، ليوفر بذلك تجارب أفضل لمجموعةٍ واسعة من مستخدمي الهواتف الذكية.

إمكانات فائقة لتسجيل الفيديو كما لم تعهدها: أول هاتف ذكي مزود بكاميرا سينمائية مخصصة بدقة 40 ميجابكسل في العالم يشتمل هاتف HUAWEI Mate 30 Pro على نظام كاميرا ثوري رباعي العدسات مؤلف من كاميرا سينمائية بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا بمستشعر الصورة SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد.

وتتألف الكاميرا سينمائية متفوقة بمستشعر الصورة SuperSensing من كاميرتين رئيستين تنافسان في قدراتهما كاميرات المحترفين. وتتمتع الكاميرا سينمائية بحساس ضوئي ضخم بمقاس 1/1.54 بوصة ذو حساسية قصوى تبلغ 51200 وفق أقسى معيار Video ISO مما يتيح تسجيل الفيديو بنطاق ديناميكي موسع بجودة 60/4K إطار في الثانية، وكذلك بسرعة بطيئة جداً للأحداث السريعة بمعدل إطارات عال يبلغ 7680 إطار في الثانية. ويعتبر هاتف HUAWEI Mate 30 Pro واحداً من أقوى الأجهزة المتوفرة للمستهلكين في مجال التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو باستخدام الهواتف الذكية.

بطارية فائقة الأداء: يشتمل هاتف HUAWEI Mate 30 Pro على بطارية ضخمة بسعة 4500 ميلي أمبير. ومع اعتماد مؤسسة المعايير والمقاييس TÜV Rheinland للشاحنان اللاسلكي والسلكي بتقنية الشحن فائق السرعة Huawei SuperCharge ، يوفر الشاحن اللاسلكي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge باستطاعة 27 واط والشاحن السلكي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge باستطاعة 40 واط، على شحن آمن وسريع. بالإضافة، يقدم هاتف HUAWEI Mate 30 Pro تقنية مطورة ومحسنة لخاصية الشحن العكسي الاسلكي، لتجعل عملية شحن الأجهزة الأخرى عند الحاجة أسرع وأسهل بدرجة كبيرة.

قدرات لمس وتحكم متفوقة: يضم هاتف HUAWEI Mate 30 Pro مجموعةً من الخصائص الجديدة التي توفر تجربة مستخدم سلسة وجذابة بصورة مدهشة، بما في ذلك تقنية AI Private View: عند تفعيل هذه الخاصية، يمكن للهاتف التعرف على وجه المستخدم وحجب محتوى الرسائل تلقائياً عندما يكتشف وجود أكثر من وجه واحد. وسيتم التحقق من المستخدم عندما يكتشف الهاتف أي تغيير في الوجه.

ويتمتع الهاتف أيضاً بخاصية التحكم عبر الإيماءات المدعم بالذكاء الاصطناعيAI gesture control وخاصية التفاعل المبتكر عبر لمس الجانب Intuitive Side-touch Interaction التي تتيح تخصيص مفاتيح افتراضية غير مرئية لضبط مستوى الصوت والتحكم بالألعاب والكاميرا، بالإضافة إلى اختيار ضبط تلك الأزرار الافتراضية من الجانب الأيمن أو الأيسر بما يساعد مستخدمي اليد اليمنى أو اليسرى في اختيار الجانب المناسب لهم. ويأتي الهاتف مع نظام التشغيل EMUI10 الذي يتمتع بتصميم عصري مستوحى من المجلات وخاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration يتيح للمستخدم عرض المعلومات ونقل البيانات بين عدة أجهزة والتحكم بها.