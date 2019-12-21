“جمعية خيرات” و”هيئة الأوقاف” تطلقان حملتين ميدانيتين لحفظ أكثر من مليونيّ وجبة غذائية .. وتستمر لمدة عام

أطلقت جمعية خيرات لحفظ النعمة بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف حملتي ” احفظوها ” و “شكر” اللتين تهدفان إلى حفظ أكثر من مليونيّ وجبة غذائية وتوزيعها على 160 ألف مستفيد في منطقة الرياض خلال عام كامل، بدعم إعلامي من وكالة الأنباء السعودية لنشر ثقافة حفظ النعم في المجتمع.

وتسعى مبادرة “احفظوها” إلى حفظ فائض الطعام في المناسبات المحلية بالرياض بمختلف أنواعها وإعادة تجهيزه من جديد في الجمعية على يدي كوادر وطنية من الشباب والفتيات وذلك بطرق صحية تعمل وفق معايير عالية تضمن حفظ وسلامة الطعام في عدد من الأواني المعدنية والبلاستيكية ذات الجودة من أجل توزيعه بسيارات النقل التابعة للجمعية على الأسر المستفيدة التابعة لها.

أوضح ذلك المشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي، مبينًا أن مبادرة “شكر” تسعى لدعم وتوظيف عدد من أفراد الأسر المستفيدة وتدريبهم على طبيعة العمل في الميدان تحت إشراف الجمعية بغية توفير فرص وظيفيه للأسر المستفيدة وكفايتها ماديًا من خلال تأمين مصدر دخل لأفرادها.

وأفاد أن الجمعية بدأت جولاتها اليومية منذ انطلقت الحملة في مختلف أرجاء مدينة الرياض وسوف تتوسع في محافظاته، وتتلقى يوميًا أكثر من 80 اتصالاً لطلب تسليم فائض الطعام من الرياض، وتستقبل اتصالات المواطنين والمقيمين الراغبين عبر الجوال: 0537777266.

يذكر أن جمعية خيرات لحفظ النعمة تأسست عام 2016م ومسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 733، ويرأسها فخريًا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وتسعى وكالة الأنباء السعودية إلى دعم هذه الحملة لنشر ثقافة العمل الخيري بين مختلف أفراد المجتمع انطلاقا من دورها تجاه المسؤولية الاجتماعية، وضمن إطار دعمها لكل عمل خيري وتطوعي يهدف لخدمة المجتمع وإحياء الأعمال الإنسانية فيه اتباعًا لتعاليم ديننا الإسلامي التي تحث على الأعمال الخيرية المعززة لقيم التلاحم والتكافل بين أفراد المجتمع، ولكي يسير على هذا الدرب كل باغٍ لعمل الخير.