الخطوط السعودية للتموين تجدد عقدها مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة عامة مدرجة في تداول) عن تجديد عقدها المبرم مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والذي ينتهي بتاريخ 31/12/2019م وذلك لفترة عقدية تقدر بعشرة سنوات كأطول مدة يتعاقد الطرفين عليها في عقد تموين الطائرات مما يؤكد عمق الشراكة والثقة المتبادلة بين الطرفين وذلك اعتباراً من تاريخ 01/01/2020م وحتى 31/12/2029م، حيث ستقوم شركة الخطوط السعودية للتموين بمقتضى هذا العقد بتزويد رحلات الخطوط السعودية الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات وعدد من الخدمات المساندة الأخرى بقيمة عقد تقديرية تبلغ إثني عشرة مليار ريال سعودي.

وأعلنت الشركة في بيان لها على موقع تداول عن توقعها بأن يساهم هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الأول من عام 2020م، اضافة الى مساهمته في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز منظومة أعمالها مع الخطوط السعودية، حيث ستستفيد الشركة بموجب هذا العقد من النمو المتزايد في أسطول الخطوط السعودية والزيادة المرتقبة في عدد رحلاتها ومسافريها باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال النقل الجوي على المستوى المحلي والدولي.

و بهذه المناسبة، علق رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين الأستاذ محمد بن عبدالعزيز السرحان قائلاً “نحن فخورون جداً بالشراكة الإستراتيجية مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والممتدة لأكثر من ثمانية وثلاثون عاماً والتي تعد مؤشراً على خبرة وكفاءة الشركة وثقة عملائها وتميز خدماتها ومواكبتها للتطور المستمر طوال العقود الماضية، وسنواصل بعزم سلسلة النجاحات والتقدم وذلك بتوفير منتجات مبتكرة وإستثمار الموارد بشكل فعال ودخول اسواق جديدة بما يعود بالنفع على عملاءنا ومساهمينا وكذلك موظفينا “.

و أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين الأستاذ وجدي بن محمد الغبان على جاهزية الشركة لتقديم الخدمات بأعلى المعايير العالمية بما يتوافق مع خطط ورؤى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، حيث صرح قائلا:” تأسست الشركة في عام 1981م لتوفير خدمات التموين لصالح الناقلة الوطنية في المملكة والمتمثلة بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وقد شهدت الشركة نمواً كبيراً لتصبح الشركة الرائدة والشريك المفضل في مجال تموين الطائرات، حيث أننا نقدم خدمات التموين لأكثر من 90 خطوط طيران محلية و عالمية في مطارات المملكة بحصة سوقية تتجاوز 90%” .

وأضاف قائلا:” تقدم الشركة باقة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات من ضمنها مجموعة متكاملة من خدمات التموين والضيافة في المرافق والأماكن النائية والحج والعمرة، إضافة إلى خدمات التجزئة والدعم لصالح العملاء المحليين والدوليين، حيث سيساعدنا هذا العقد على إستدامة أعمال الشركة والمضي قدما في إستراتيجية التنويع”.