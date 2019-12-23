34 مليار دولار قيمة الاستثمارات اللازمة في أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد لمواكبة الازدهار في قطاع الإنشاءات بالمملكة العربية السعودية

• يتوقع للاستثمارات التي ستشهدها المملكة على مدار العقد القادم في أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد أن تتجاوز عتبة 34 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن “دي إم جي إيفنتس” و”مشاريع ميد”

• تنطلق فعاليات معرض HVACR Expo Saudi في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بين 11 و13 فبراير 2020.

أعلنت “دي إم جي إيفنتس”، الشركة المنظمة لمعرض HVACR Expo Saudi المتخصص بالتدفئة والتهوية والتكييف والتبريد والأضخم من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية، عن عودة الحدث الرائد في نسخته الخامسة إلى مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بين 11 و13 فبراير 2020.

ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع النمو الهائل في الفرص المتوفرة أمام المعنيين بقطاع التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد في منطقة الشرق الأوسط. ففي غضون العقد القادم، يتوقع لاستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في مجال أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد أن تتجاوز 68 مليار دولار بالمجمل، وذلك وفقاً لتقرير نشرته مؤخراً “دي إم جي إيفنتس” و”مشاريع ميد”.

وفيما يخص المملكة العربية السعودية، قال روني الحداد، مدير الفعاليات في معرض HVACR Expo Saudi: “في ضوء الازدهار الذي يشهده قطاع الإنشاءات، تقف المملكة العربية السعودية بمفردها وراء 50% من إجمالي الاستثمارات اللازمة في حلول التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في غضون الأعوام العشرة المقبلة، حيث من المتوقع تركيب أنظمة تبلغ قيمتها 34 مليار دولار بحلول ذلك التاريخ”.

وأضاف الحداد: “تزامناً مع النمو المتوقع في حجم الطلب، سيكون على الأسواق أن تتطور بما يتيح لها مواكبة الأهداف الحكومية مثل الحفاظ على الطاقة والمبادرات الذكية. ومن هذا المنطلق، يأتي معرض HVACR Expo Saudi في توقيت مثالي ليوفر للمعنيين بالقطاع محلياً وعالمياً فرصة الالتقاء تحت سقف واحد”.

وفي ظل التوقعات بمشاركة أكثر من 80 علامة عارضة من مختلف أنحاء العالم، يعد معرض HVACR Expo Saudi الممتد على مدار ثلاثة أيام الحدث الأضخم من نوعه في المنطقة، ويوفر لخبراء القطاع منصة مثالية للتواصل وبناء الشراكات واستكشاف أحدث التقنيات.

وفي معرض تعليقه على الدعم الرسمي لمعرض HVACR Expo Saudi، قال سعادة الفاضل/ سعود بن ناصر الخصيبي، أمين عام “هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”: “تتمحور مهمة ’هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية‘ حول توحيد أنشطة التقييس بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون سعياً إلى تنشيط قطاع الصناعة وبالتالي دفع عجلة التنمية المستدامة في الاقتصاد الكلي. ومن هنا تأتي أهمية الأنشطة التي تمتثل لأرقى الممارسات العالمية في المساهمة بحماية العملاء والبيئة والصحة العامة”.

وأضاف سعادته: “واستناداً إلى هذه المهمة، تشارك ’هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية‘ في معرض HVACR Expo Saudi سعياً إلى تمكين خبراء القطاع في المملكة من التعرف على أحدث الشروط التنظيمية الفنية التي تنطبق عليهم وعلى مجالات عملهم، وبهدف دفع عجلة النمو والتطور في قطاع التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد”.

وتشمل قائمة المعروضات في معرض HVACR Expo Saudi منتجات تتعلق بالتحكم في المناخ وجودة الهواء والتهوية وتكييف الهواء والتبريد والتدفئة ومعدات وخدمات التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد. وقد أكدت مجموعة واسعة من كبرى شركات القطاع مشاركتها في الحدث منها على سبيل المثال لا الحصر: “كاريير الشرق الأوسط”؛ “الزامل للمكيفات”؛ “العيسى-سامسونج-كرافت”؛ وشركة “جرين اير” التي تشارك للمرة الأولى.

من جانبه، قال فينيت كاشياب، المدير الإداري لشركة كاريير في الشرق الأوسط: “تسعدنا المشاركة في هذا الملتقى السنوي الرائد، لاسيّما أن المملكة العربية السعودية تعد واحدة من أبرز الأسواق بالنسبة لنا، وتماشياً مع التزامنا الراسخ تجاه القطاع. فمعرض HVACR Expo Saudi يتيح لنا فرصة لقاء العملاء والهيئات التنظيمية المعنية واستعراض منتجاتنا أمامهم، إضافة إلى معرفة احتياجاتهم استناداً إلى خبراتهم وتجاربهم في القطاع”.

وسعياً إلى تشجيع تبادل المعرفة خلال فعالياته، يستضيف معرض HVACR Expo Saudi مجدداً 30 ورشة عمل يمكن حضورها مجاناً وتعنى بالتطوير المهني المستمر. وتتوزع ورش العمل على قاعتين، وتنقسم إلى برنامج الدورات المتقدمة وبرنامج قاعة التدريبات.

ويتيح برنامج الدورات المتقدمة الاطلاع على أحدث الحلول والابتكارات في قطاع التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد من المصنعين أنفسهم، في حين يهدف برنامج التدريبات إلى سبر أغوار أحدث التوجهات والمنهجيات في السوق العالمية، ويقدمه نخبة من الاستشاريين والقائمين على تنظيم القطاع.

وينطلق معرض HVACR Expo Saudi الذي تنظمه “دي إم جي إيفنتس” برعاية من “كاريير” (الراعي البلاتيني)؛ الزامل للمكيفات” (الراعي الذهبي)؛ “العيسى-سامسونج” (الراعي الذهبي)؛ “العيسى-سامسونج (راعي ورش العمل) و”العيسى-كرافت” (الراعي الرسمي لكتيّب المعرض). ويحظى الحدث بدعم “هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” ويقام بالتزامن مع معرض إدارة المرافق “إف إم إكسبو” السعودية والمعرض التجاري للتنظيف والنظافة العامة “كلين إكسبو” و”معرض الأحجار والأسطح بالسعودية”. وتنطلق هذه الفعاليات في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بين 11 و13 فبراير 2020.