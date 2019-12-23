سلسلة مطاعم الخدمة السريعة تصبح أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستخدم عدسة “سناب شات” Snapchat Lens لإطلاق حملة للتوظيف

تعد ماكدونالدز السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستخدم عدسة Snapchat Lens لإطلاق حملة للتوظيف بهدف استقطاب الكفاءات السعودية، وجاء ذلك خلال شهر أكتوبر الماضي. واستهدفت الشركة تشغيل أكثر من 850 منصباً بما في ذلك المتدربين ومشرفين خدمة الزبائن ومعّدي القهوة والمحاسبين والمنسقين الإداريين وأخصائيي الموارد البشرية وسائقي التوصيل وطاقم الخدمات.

وحققت الحملة نجاحاً لافتاً حيث تجاوز عدد الطلبات المقدمة 42 ألف طلب، مجتازة بذلك الرقم المتوقع عند 10 آلاف طلب. واستهدفت سلسلة مطاعم الخدمة السريعة استقطاب الشباب السعوديين في المملكة العربية السعودية لتمكينهم من تقديم طلبات التوظيف بسهولة.

ولإطلاق حملة Snaplication للتوظيف عبر Snapchat، شاركت ماكدونالدز رمز تحققٍ خاص بعدسة الحملة Lens Snapcode على 10 من مشاهير التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، والذين بدأوا بنشر اللقطات عبر قصصهم على حساباتهم وأشادوا بالشركة كوجهة متميزة للعمل في المملكة. و بعد فترة قصيرة من بدء الحملة، انتشرت العدسة على مستوى المملكة وتمت طباعة رمز Snapcode عبر العديد من نقاط الاتصال في المطاعم لتشجيع الزبائن على استخدام العدسة والتقديم لطلبات التوظيف.

وفي هذا السياق، قال سمو الأمير ماجد بن فهد آل سعود، المدير التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية لشركة الرياض العالمية للأغذية، صاحبة حق امتياز مطاعم “ماكدونالدز” بالمناطق الوسطى والشرقية والشمالية من المملكة: “لطالما كانت ماكدونالدز السعودية سباقة إلى تسهيل عمليات توظيف المهارات السعودية. واستهدفت حملتنا الأحدث تسخير قدرات Snachat لتمكين الباحثين عن فرص العمل من تقديم طلبات التوظيف بأسلوب مرح وبسيط ومبتكر من منازلهم”.

وقال محمد علي رضا، نائب المدير العام لشركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة – ماكدونالدز المناطق الغربية والجنوبية: “أردنا الوصول إلى الفئة الشبابية في المملكة بطريقة ممتعة وبسيطة ليقوموا بالتقديم على وظائف في شركة ماكدونالدز. لذلك بدأنا حملة توظيف عبر سناب شات بخطوات سلسة من خلال عدسة مخصصة لشركة ماكدونالدز، لأنه يعتبر الوسيلة المثلى للوصول إلى شباب وشابات مجتمعنا نظراً لتفاعلهم النشط عليه.

ونجحت الحملة في تحقيق تأثير هائل، حيث تجاوزت ماكدونالدز توقعاتها وتلقت قرابة 42 ألف طلب توظيف عبر Snapchat، مما يساهم في دعم جهود السعودة التي تتبناها الشركة.