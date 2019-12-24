برعاية ولي العهد.. انطلاق سباق نادي الفروسية السبت المقبل

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بقيمة تناهز 9 مليارات ريال.. »موانئ» توقع أكبر عقود الإسناد في…
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"جنرال إلكتريك" تزود محطة توليد فرعية جاهزة إلى إحدى أكبر محطات…
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«الهيئة الملكية لمحافظة العلا» و «بياجيه» تعلنان عن شراكة حصرية…
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34 مليار دولار قيمة الاستثمارات اللازمة في أنظمة التدفئة والتهوية…
-
بقيمة تناهز 9 مليارات ريال.. »موانئ» توقع أكبر عقود الإسناد في…
-
"جنرال إلكتريك" تزود محطة توليد فرعية جاهزة إلى إحدى أكبر محطات…
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