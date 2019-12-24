يتطلع المستخدمون اليوم للحصول على الكثير من المزايا من هواتفنا الذكية، والتي ينبغي أن تكون مزودة بأحدث التقنيات ليتمكنوا من مواكبة متطلبات الحياة العصرية. ولكن يتعين على الهواتف في الوقت نفسه أن تعكس شعورنا بالأناقة والتميز.

وتمزج ساعة HUAWEI WATCH GT 2 بقطر 42 ملم، إلى جانب اللونين الجديدين لهواتف HUAWEI P30 Pro، أرقى عناصر التصميم الجمالي مع الأداء الوظيفي رفيع المستوى لمواكبة جميع متطلبات المستخدم.

ويرغب المستخدمون من التقنيات التي يمتلكونها أن تجسد أسلوبهم الخاص وشعورهم بالتميز. وتماشياً مع ذلك، تمتاز ساعة HUAWEI WATCH GT 2 بقطر 42 ملم بتصميم يخلو من الحواف، ويندمج مع منحنياتها البسيطة لتوفير مزيج أنيق من المظهر الجذاب والأداء المتميز.

وتوفر شاشة العرض الكاملة تجربة مشاهدة مثالية مع منحنيات أنيقة الشكل تتيح أرقى مستويات الراحة أثناء ارتدائها أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو بشكل يومي. كما تتيح ساعة HUAWEI WATCH GT 2 بقطر 42 ملم مجال عرض أوسع عند قراءة الوقت أو استخدم إحدى مزاياها الكثيرة بفضل سطحها الزجاجي المتكامل والمنحني ثلاثي الأبعاد، وشاشتها من طراز AMOLED بحجم 1.2 بوصة.

وتدرك هواوي جيداً أن الصحة والعافية تحظى بأهمية متنامية وتأتي على رأس قائمة أولويات المستخدمين. ولهذا السبب، تم تزويد هذه الساعة بتقنية متقدمة لمراقبة الصحة والتأكد من سلامة المستخدمين وعافيتهم في جميع الأوقات. ويمكن للساعة المزودة بتقنية TruSeen 3.5 من هواوي مراقبة معدل ضربات القلب لمستخدمها على مدار الساعة، وخلال الوقت الفعلي، فضلاً عن إمكانية تنبيه المستخدم عند خروج معدل ضربات قلبه عن المستويات الصحية. وإذا كان المستخدم يواجه اضطرابات في النوم، يوفر برنامج TruSleep 2.0 حلولاً فعالة من خلال تحليل عادات نومه، ما يتيح له نوماً أفضل خلال الليل. وتوفر الساعة أيضاً تقنية TruRelax لأنماط حياة أكثر نشاطاً، حيث تمنح المستخدم أداة مفيدة لتذكيره بضرورة ممارسة الأنشطة البدنية عند جلوسه لفترة طويلة ولا سيما أثناء مشاهدة التلفاز.

ويكمن السر لوضع خطة فعالة للياقة البدينة في المواظبة عليها إلى أن تصبح عادة يومية. ولذلك فقد تم تصميم ساعة HUAWEI WATCH GT 2 بقطر 42 ملم لتكون الرفيق الرياضي الشخصي. وبفضل تزويدها بقدرة على مقاومة الماء وفق معيار 5ATM، فإن كل ما على المستخدم فعله هو ارتداء هذه الساعة والارتقاء بسوية لياقته البدنية إلى مستويات جديدة وآمنة مع معرفته بأنها ستكون خير مساعد له في جميع الأوقات.

أما بالنسبة لهاتف HUAWEI P30 Pro، فقد نجح بتسجيل حضور قوي له كواحد من أفضل الهواتف الذكية الرائدة، ولا سيما مع إضافة اللونين الجديدين الأزرق الميستيك Mystic Blue واللون اللافندر الفاتحMisty Lavender . وتم تزويد الهاتف بكاميرا رباعية فائقة من ’لايكا‘ بدقة 40 ميجابكسل، والتي يمكنها تحويل هواة التصوير إلى مصورين محترفين. كما يأتي الهاتف مع عدسة فائقة التقريب حتى 50 مرة، إلى جانب نمط التصوير الليلي الفائق لصور السيلفي والذي يتيح إمكانية التقاط صور سيلفي أكثر وضوحاً في ظروف الإضاءة المنخفضة. ويوفر نظام التشغيل الجديد EMUI 10* مجموعة من المزايا المتقدمة مثل خاصيّة العرض على عدّة شاشات**، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية عرض شاشات هواتفهم بشكل مباشر على أجهزة الحاسوب، ومشاركة الملفات بين المنصتين بضغطة زر، بالإضافة إلى ميزة الوضع الداكن للشاشة والذي يعمل على تحسين مستويات التباين والألوان لتقديم تجربة مشاهدة أفضل.

وتشكل ساعة HUAWEI WATCH GT 2 بقطر 42 ملم، إلى جانب هاتف HUAWEI P30 Pro، مثالاً ساطعاً على قدرة هواوي المتميزة على المزج بين العناصر الجمالية والأداء الوظيفي.

*نظام التشغيل EMUI 10 متاح حالياً مع تحديث

**متوفرة فقط على مجموعة محددة من هواتف HUAWEI وأجهزة Matebook من هواوي.