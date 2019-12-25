شركة اليسر تقدم عروضاً تمويلية مبتكرة خلال مشاركتها في معرض جدة الدولي للسيارات

كشفت شركة اليسر للإجارة والتمويل عن تقديمها لباقة من الحلول التمويلية المبتكرة خلال مشاركتها في معرض السيارات السعودي الدولي 2019، في نسخته الحادية والأربعون، والذي استمر على مدار خمسة أيام من 10 إلى 14 ديسمبر في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وذكر مشعل الفداغ مدير التسويق في شركة اليسر ، ” حققت شركة اليسر من خلال مشاركتها في معرض السيارات السعودي الدولي حضورا مميزا اسعرضت خلاله أحدث منتجاتها المبتكرة وعروضها التمويلية لتلبية احتياجات وتطلعات عملائها وزوار الممعرض وتقديم كل التسهيلات اللازمة والمميزة لإرضاء العملاء الكرام، حيث أنها شكلت فرصة فريدة لهم للانطلاق بالسيارات التي يرغبون باقتنائها معتمدين على أفضل المنتجات التمويلية المتوفرة في السوق”.

وأضاف الفداغ : “تواجدنا تحت سقف واحد مع مختلف العلامات التجارية، وتكللت مشاركتنا بالنجاح حيث شهد جناحنا إقبالاً كبيراً من الزوار، حيث تم استعراض أهم خدمات الشركة لهم، واستفاد جزء كبير منهم من العروض والخصومات الخاصة التي قدمتها الشركة بمناسبة مشاركتها في المعرض، مؤكداً أن فريق عمل اليسر المشارك في المعرض كان حريصا على الإجابة على كافة استفسارات زوار المعرض، وتلبية طلبات الراغبين بالاستفادة من المنتجات المبتكرة للشركة.”

وشهد المعرض في نسخته الحالية مشاركة كثيفة حيث شارك فيه 20 شركة ووكيلا للسيارات، إضافة لشركات التمويل والإجارة والبنوك والشركات الاستثمارية وشركات التأمين.

والجدير ذكره، أن شركة اليسر للإجارة والتمويل، التي تعد إحدى أكبر شركات التمويل في المملكة والرائدة في مجال التمويل، تمكنت من تحقيق نمو قوي في عمليات التمويل لمختلف القطاعات المستهدفة، نتيجة للجهود التي بذلت في تطبيق خطط التوسع واستهداف قطاعات جديدة عبر الحملات التسويقية إلى جانب طرح برامج تمويل جديدة تتناسب مع مختلف القطاعات، إضافة للدخول في تحالفات واتفاقيات استراتيجية مع القطاعات المصرفية، كما أنها خطت خطوات تقنية مميزة، حيث تعمل الشركة بجد على تجويد وتسريع وتسهيل خدمات العملاء، عبر التحول الرقمي في كل العمليات، واستغلال الفرص التي توفرها ابتكارات التكنولوجيا المالية لإثبات القدرة التنافسية.