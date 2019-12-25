السباق الأعرق في تاريخ الفروسية السعودية على «كأس ولي العهد «

ينظم نادي الفروسية يوم السبت المقبل حفل السباق السنوي الكبير على (كأس ولي العهد للجياد الإنتاج والمستورد،) برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظه الله ــ وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

ويتكون حـفـل السـبـــاق مــن عـــشرة أشـــواط، خـصــص الشــوط التــاسع منها لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته ٢٤٠٠ متر، ألفان وأربعمائة متر، وجائزته (٩٠٠.٠٠٠ ريال) تسعمائة ألف ريال، والشوط العاشر لخيل المستورد للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته ٢٤٠٠ متر ألفان وأربعمائة متر، وجائزته (٩٠٠.٠٠٠ ريال) تسعمائة ألف ريال.

ومن ناحية أخرى اتمت إدارة نادي الفروسية كافة الاستعدادات الخاصة بهذا السباق وأنهت اللجان العاملة مهامها في سبيل إنجاح هذه المناسبة الكبيرة، ويعد هذا السباق التاريخي هو أعرق سباقات الخيل على مستوى السعودية، حيث أنطلق مع بدايات نشأة النادي في عام 1387هـ، حيث أقيم أول حفل برعاية جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز ولي العهد آنذاك (رحمه الله).

وسيصاحب السباق العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للأسر والأطفال، والعروض الفلكلورية الشعبية من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة للفعاليات المعرفية والثقافية، والمعارض الفنية، كما سيقدم النادي عدداً من المسابقات والجوائز المنوعة النقدية والعينية وستكون الجائزة الكبرى سيارة تقدم للجمهور في نهاية الحفل.