«السعودية» سوق رئيسي لخطط التوسع لدى OPPO و فرص النمو فيها مشجعة

OPPO هي علامة تجارية رائدة في مجال الهواتف الذكية، تعنى بتصنيع هواتف مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. وتقدم للمستهلكين تجربة رقمية غامرة تعكس العناصر الأساسية للعلامة التجارية: الشباب، رسم الاتجاهات الجديدة والجمال، وقد دأبت الشركة على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. وتعد OPPO العلامة التجارية الأولى لتطوير صور السيلفي من خلال إطلاق هواتف ذكية مزودة بكامرتين أماميتين بدقة 5 ميغابيكسل و16 ميغابيكسل، وهي أيضاً العلامة التجارية الأولى في طرح الكاميرا الدوارة المزودة بمحرك، وميزة Ultra HD وتقنية التقريب بالكاميرا المزدوجة x5.

وفي العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 مراكز أبحاث حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

وفي لقاء صحفي مع إيثان تشيوي، رئيس OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي سلط الضوء على الشركة وانجازاتها وخططها المستقبلية .

نص اللقاء :

كيف كان أداء OPPO في منطقة الخليج في العام 2019؟

تمثل منطقة الخليج سوقاً بالغ الأهمية بالنسبة لنا في OPPO وفي مطلع هذا العام، قمنا بتأسيس مقرنا الرئيسي في دبي وأطلقنا مشروعنا الأول في المملكة العربية السعودية. فالعملاء في المملكة، على غرار العملاء في أنحاء المنطقة، يتميزون بسعيهم الدائم لامتلاك أحدث التقنيات والابتكارات. ومن هذا الجانب تحديداً، تلبي هواتف OPPO الذكية كافة تطلعات المستخدمين في المنطقة ويسعدنا أن تلقى هذه الهواتف استحسانهم بصورة لافتة.

فقد كانت منطقة الخليج أولى الأسواق الخارجية التي أطلقنا فيها سلسلة هواتفنا الرائدة Reno، كما كنا من علامات الهواتف الذكية الأولى التي أطلقت منتجات الجيل الخامس في المنطقة.

ضمن أسواق المنطقة، أين ترون فرص النمو الأكبر لعلامة OPPO؟

تمثل المملكة العربية السعودية سوقاً رئيسية لخطط التوسع لدى OPPO بفضل فرص النمو الكبيرة التي توفرها. فالشباب السعودي يتميز بسعيه الدائم لامتلاك أحدث التقنيات ويتمتع بقدرة شرائية قوية، علاوة على الانتشار الواسع لشبكة الإنترنت والهواتف الذكية الكبير بين السكان. وتلبي هواتف OPPO الذكية كافة تطلعات واحتياجات جيل الشباب في المملكة العربية السعودية.

نواصل أيضاً ضخ المزيد من الاستثمارات في منطقة الخليج على غرار إطلاق عملياتنا المحلية في المملكة العربية السعودية في مطلع هذا العام. وتستهدف هذه الاستثمارات بشكل أساسي الكوادر البشرية المميزة بدءاً من فرق الإنتاج والتسويق والمبيعات إلى قسم الموارد البشرية وفريق الدعم اللوجستي. كما أننا نستثمر في بناء العلاقات والشراكات التجارية في قطاع التجزئة وأنشطة بناء العلامة التجارية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، وسنواصل تعزيز هذه الاستثمارات لا سيما أننا نقيّم أوجه التعاون الجديدة المتعلّقة بتصميم المنتج والبحث والتطوير التقني وتمكين الشباب.

ما هي توجهات الرئيسية التي شهدتموها بين مستخدمي الهواتف الذكية في المنطقة؟

تعد منطقة الخليج من المناطق الفتية على مستوى العالم، حيث تقل أعمار الغالبية العظمى من سكانها عن 30 عاماً. وعادة ما يبحث مستخدمو الهواتف الذكية الشباب عن ثلاثة مزايا في هاتفهم الذكي تشمل الكاميرا فائقة الجودة والبطارية طويلة الأمد ومساحة التخزين الكافية لاستيعاب العدد الكبير من الصور التي يودون التقاطها. وتتميز هواتف OPPO الذكية في هذه الجوانب الثلاثة سوياً. فعبر سلسلة Reno، قدمنا أول هاتف بميزة التقريب الرقمي حتى 60 ضعف والذي يوفر للمستخدمين تجربة كاميرا رائعة باستخدام منظومة تصوير ثلاثية الكاميرات، وتحديداً على صعيد التقاط أدق التفاصيل. وفي سلسلة Reno2، قدمنا منظومة كاميرا رباعية توفر نظام تصوير بالبعد البؤري الكامل؛ وتصوير لقطات ليلية فائقة الوضوح حتى في ظروف الإضاءة شبه المعدومة بفضل نمط التصوير الفائق الظلام Ultra Dark Mode؛ وتصوير مقاطع الفيديو بمستوى فائق من الثبات أثناء التنقل بفضل نمط تصوير الفيديو فائق الثبات Ultra Steady Video.

أصبح سوق الهواتف الذكية في منطقة الخليج مزدحماً لوجود العديد من العلامات التجارية. أتعتقدون أن السوق أصبحت متخمة بالمعروض أم أنها ما زالت تتيح لجميع العلامات الموجودة فرص تحقيق الأرباح؟

بالمقارنة مع أسواق مثل الصين وأوروبا الغربية، لا تشهد سوق الهواتف الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي منافسة شرسة. ولهذا نعتبرها واحدة من أحد أهم الأسواق بالنسبة لنا في OPPO، نظراً لإمكانات النمو التي تعد أكبر بكثير من الأسواق الأخرى حول العالم. فوجود مزيد من علامات الهواتف الذكية التجارية في السوق يعني توفير مزيد من الخيارات للمستهلكين الذين يعتبرون الرابح الحقيقي في نهاية المطاف.

بصفتكم علامة تجارية ناجحة للهواتف الذكية، هل ترون أي فروقات بين سوق المنطقة والسوق العالمية؟

لكل منطقة في العالم صفات تنفرد بها عن الأخرى. ففي الأسواق المتقدمة مثل المملكة العربية السعودية، تشغل الهواتف المتميزة والرائدة حصة كبيرة من السوق، كما أن هواتف الفئة الأساسية تحظى بشعبية كبيرة. وفي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يهتم المستخدمون بالعلامة التجارية بالإضافة إلى مزايا الأجهزة، ولهذا السبب قمنا بتعديل خطوط منتجاتنا من هواتف الفئة الأساسية والمتوسطة إلى النطاقات المتميزة والرائدة.

أما في شمال إفريقيا على سبيل المثال، تعد القيمة مقابل المال أكثر أهمية. فإذا كانت مبيعات الهواتف الذكية بأكملها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تأخذ شكل الساعة الرملية (وفيهما تحظى الهواتف المتميزة وهواتف الفئة الأساسية برواج كبير)، فإن شكل المبيعات في مصر يعد هرمياً، حيث تكون نسب المبيعات أعلى لهواتف الفئة الأساسية، تليها هواتف الفئة المتوسطة بينما تحظى هواتفنا الرائدة بنسب مبيعات أقل.

تستهدفون فئة الشباب، هل تجدون تحديات أكبر بالعمل على مواكبة تفضيلاتهم التي تشهد تغيراً متواصلاً ؟

تعد OPPO علامة تجارية وشركة فتيّة تكرّس اهتمامها لتوفير تقنيات وتجارب مبتكرة لجيل الألفية. فالانخراط مع الشباب لنكون جزءاً منهم يمثل أولوية لنا. وينعكس هذا في الثقافة الداخلية التي نتبناها كشركة. فمتوسط أعمار فريق عمل OPPO يقل عن 30 عاماً. وهناك العديد من كبار المسؤولين بما في ذلك مدراء ونواب للرئيس ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً. لذا، فإننا كشركة فتية تزخر بالشباب، نستطيع بسهولة فهم احتياجات الشباب. فقد قمنا بإطلاق سلسلة هواتف OPPO Reno مع مراعاة احتياجات المستخدمين الشباب.

ندرك أن المتطلبات الأساسية تبقى على حالها مهما كانت أحدث التطورات أو المزايا في قطاع الهواتف الذكية. فالمستخدمون يرغبون باقتناء هواتف ذكية تتيح لهم التقاط صور رائعة وتتمتع ببطاريات طويلة الأمد وسعات تخزين كبيرة. وهذه الميزات ثابتة في جميع هواتف OPPO الذكية.

كم تستثمر OPPO في عملياتها التسويقية بالمنطقة؟ وهل تمتلكون القدرة على استقطاب مزيد من العملاء عبر هذه الجهود؟ وما هي القنوات التي تفضلونها؟ هل يساهم مشاهير التواصل الاجتماعي في تعزيز انتشار علامتكم التجارية؟

من وجهة نظر OPPO، تتمثل فلسفتنا الوحيدة في الاستثمار بالأشياء والمزايا التي نؤمن بها. فعندما أطلقنا سلسلة هواتف Reno في المنطقة، قمنا بتعديل خطوط منتجاتنا لتكون أكثر تميزاً وملاءمة لتوجهات المستخدمين في المنطقة وتفضيلاتهم. وفيما يتعلق بقنوات المبيعات، نعمل بشكل متواصل على توسيع نطاقها عبر الشراكات مع كبار متاجر التجزئة، على غرار مكتبة جرير، وذلك بهدف تعزيز الوعي بعلامتنا التجارية في نقاط البيع. كما تم إطلاق العديد من الحملات حول المنطقة، مثل Reno (Mars Plan)؛ والمجلس الدولي للكريكيت؛ وويمبلدون وغيرها الكثير. وبالتأكيد، يمثل مشاهير التواصل الاجتماعي شريحة بالغة الأهمية بالنسبة للأجيال الشابة وندرس التعاون معهم لإطلاق هاتفنا الذكي Reno2.

تستثمر OPPO بقوة في الابتكار. ففي ظل النمو المتسارع الذي تشهده التقنيات اليوم وبوتيرة غير مسبوقة، أصبح من الصعب مواكبة ما سيحدث لاحقاً. فما مدى أهمية البحوث والتطوير في تعزيز فرص وصولكم لأهدافكم الحالية والمستقبلية وفقاً للسيناريو الحالي؟

يمثل الاستثمار في البحث والتطوير جوهر فلسفة OPPO المتمثلة في الابتكار المستمر. وقد استثمرنا بقوة في البحوث والتطوير، ولدينا اليوم ستة مراكز للبحث والتطوير حول العالم. كما بدأنا مطلع هذا العام بالعمل في مركز جديد للبحوث والتطوير في مدينة تشانغآن، بمقاطعة غوانغدونغ بالصين، والذي سيلعب دوراً في تعزيز قدراتنا في مجالات البحوث والتطوير. وستشكل المنشآت الجديدة، إلى جانب مراكز البحوث والتطوير الحالية التابعة للشركة، محركاً قوياً للأبحاث يعمل على دعم ابتكارات OPPO المستمرة في عصر الاتصالات الذكية الصاعدة. وسيعادل حجم استثماراتنا هذا العام في حقول البحوث والتطوير حوالي 1.46 مليار دولار.

تم تعيينكم مؤخراً في منصب رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط. ما هي توقعاتكم وما الذي تطمحون لتحقيقه؟

تعد OPPO الشرق الأوسط واحدة من الأسواق الخارجية الأسرع نمواً لعلامتنا التجارية، وقد بدأت OPPO الشرق الأوسط في جني الأرباح نتيجة لمبيعاتنا التي سجلت نمواً مضاعفاً مقارنة بالعام الماضي ما يعني أن استثمارنا بدأ يأتي ثماره. وبدوري، سأسعى جاهداً للمحافظة على هذه النتائج اللافتة والبناء عليها والعمل على تعزيزها.

وفيما يتعلق بمنتجاتنا، سنواصل سعينا للارتقاء بخطوط منتجاتنا لمستويات أعلى والتركيز على إطلاق مزيد من المنتجات المتوسطة إلى الراقية التي يفضلها المستخدمون في المنطقة. ونخطط لتقديم المزيد من المنتجات الرائدة في المنطقة، إضافة إلى بعض المنتجات المرتبطة بتقنية إنترنت الأشياء (IoT).

وعلى صعيد التسويق، تتمثل خطتنا في مواصلة تعزيز موقعنا كعلامة تجارية راقية للجيل الجديد. وسنقوم بإطلاق المزيد من الحملات التسويقية التي ستسهم في تقريبنا أكثر من جمهورنا المستهدف والمتمثل في شباب المنطقة.

وختاماً، سنواصل أيضاً جهود تطوير قنواتنا لتعزيز صورة علامة OPPO التجارية. وقد نقوم ببناء أول متجر يحمل علامتنا التجارية في المنطقة.