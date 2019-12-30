بنك الامارات دبي الوطني – المملكة العربية السعودية يطلق مبادرة بيئية لتنظيف البر

ضمن مبادراته المستمرة تجاه خدمة المجتمع، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – السعودية، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، عن تنظيم فعالية لتنظيف البر يوم الإثنين 16 ديسمبر بمنطقة “الثمامة” شمال مدينة الرياض وشارك فيها عدد كبير من منسوبي البنك من كافة أقسام وإدارات الإدارة العامة إضافة إلى مشاركين من فروع البنك بمدينة الرياض، وقد شهدت الفعالية نشاطاً وتفاعلاً مميزاً من جميع المشاركين الذين كانوا حريصين على التوافد إلى موقع الفعالية منذ الصباح من أجل أن تاتي المبادرة بأفضل النتائج والإسهام في تعزيز الوعي بأهمية نظافة البيئة.

وتعليقًا على مبادرة تنظيف البر، قال ناصر يوسف، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني بالسعودية: “يسرنا تنظيم مبادرة تنظيف البر انطلاقاً من حرص البنك وإدارته على إظهار مسؤوليتنا ليس فقط تجاه عملائنا ومنسوبينا والمساهمين ولكن تجاه المجتمع الذي نتواجد فيه ونعمل على خدمته، وهي محاولة متواضعة من الجميع لرد الجميل لمجتمعنا سعياً للتأكد من أن بيئتنا صحية ونظيفة ومستدامة، وأود أن أتقدم بالشكر لجميع الزملاء الذين شاركوا معنا اليوم على جهودهم والروح المعنوية العالية التي ظهروا بها، كما أشكر كل القائمين على التنظيم من كافة الإدارات، ويسعدنا التأكيد على أن البنك ضمن مسؤوليته الاجتماعية، مستمر في القيام بمبادرات مجتمعية مماثلة في المستقبل لدى كافة فروعه بالمملكة”.

جدير بالذكر أن البنك يمتلك سجلاً حافلاً بالنشاطات التي تندرج في سياق المسؤولية الاجتماعية ضمن التزام البنك الراسخ بدعم المبادرات الاجتماعية ودعمها قدر الإمكان، وحالياً تدير مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أربعة فروع متكاملة الخدمات في مناطق رئيسية من المملكة، اثنين منها في الرياض وفرع في مدينة جدة وفرع بالمنطقة الشرقية – الخبر، وذلك لضمان توفير باقة متكاملة من الخدمات لأكبر شريحة من الأفراد والشركات في المملكة، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات الخاصة إضافة إلى الخدمات المصرفية للأعمال والشركات. وتعتبر المملكة أكبر تواجد جغرافي للبنك خارج نطاق شبكته الواسعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا.