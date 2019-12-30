منتجات هوواي لحياة أكثر سهولة

أعلنت هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة عن انطلاق مرحلة الحجز المسبق لأجهزتها HUAWEI 5G CPE وHUAWEI 5G Mobile WiFi وHUAWEI 5G Mobile Wifi Pro، ولغاية 7 يناير 2020. وقد حققت راوترات هواوي نقلات نوعيّة في نشر وإيصال شبكات الجيل الخامس 5G لأجهزة المستخدمين حول العالم، بشكل يسهم في جعل حياتهم أكثر سهولة.

ومواصلة لتميّزها في الارتقاء بمعايير الأجهزة المتنقّلة، تدعم أجهزة HUAWEI 5G CPE شبكات الاتصال Wi-Fi عالية السرعة. وتنسجم مزايا جهاز CPE مع الجيل التالي من السرعة واتصالات Wi-Fi، وهو مصمّم لتقديم أداء بسرعات غير مسبوقة، وفي مختلف البيئات. وتتضمن المزايا الإضافية ارتفاع معدل سرعة نقل البيانات، وزيادة السعة، وتحسّن الكفاءة.

ولضمان تلبية متطلبات المستهلكين من حيث إمكانية الوصول إلى الشبكة والاتصال بها، يستخدم جهاز HUAWEI 5G CPE سرعات تصل إلى 1.6 جيجابت في الثانية في الشبكات التجارية لدعم الاتصالات المرئية فائقة الوضوح والاستمتاع بالوسائط المتعددة. ويتميز بتكنولوجيا مخصصة لقنوات الفيديو وتسريع الألعاب الإلكترونية، ما يعني جودةً لا تضاهى لمقاطع الفيديو، حتى عند تشغيل الوسائط بدقة عرض 8K، أو الاستمتاع بألعاب الواقع الافتراضي الغنية بالرسوم الحاسوبية.

ويمتلك جهازا HUAWEI 5G Mobile WiFi وHUAWEI 5G Mobile WiFi Pro القدرة على تحويل شبكات الاتصال اللاسلكية 5G/4G/3G/2G إلى شبكات Wi-Fi، ما يوفر وصولاً إلى الشبكة عبر بطاقة واجهة الشبكة أو كابل الشبكة، ويقدّم حلاً فعالاً لمشكلة تغطية النطاق العريض غير الكافي، ويسمح بالوصول إلى الشبكة في أي وقت وأي مكان.

وتأتي هذه الأجهزة مزودة بمعالج Balong 5000 الذي يعتبر أول معالج من نوعه في العالم يدعم أوضاع شبكات الجيل الخامس المستقلة وغير المستقلة (SA/NSA) ما يحقق معدل تنزيل 1.65 جيجابت في الثانية في ساعات الذروة عبر شبكة سلكية بسرعة 5 جيجاهرتز، ومعدل تنزيل 867 ميجابت في الثانية عبر شبكة Wi-Fi. وتعتمد هيكلية شبكات الجيل الخامس غير المستقلة على شبكات 4G LTE، بينما تمتلك شبكات الجيل الخامس المستقلة هيكليتها المستقلة الخاصة بها. كما يتمتع المعالج Balong 5000 بالمرونة اللازمة لتلبية مختلف متطلبات المستخدمين والشركات المزوّدة لخدمات الاتصالات لتوصيل الأجهزة عبر مختلف مراحل تطوير شبكات الجيل الخامس.

ويستطيع المستخدمون الاستمتاع ببث الفيديو بجودة 4K عالية الوضوح في أي مكان وزمان، مع سرعة تحميل تصل إلى 25 ميجابت في الثانية، ما يُتيح لهم الفرصة لمشاركة اللحظات المهمة مع الأصدقاء والعائلة دون أيّ تقطع في الصورة، ويجعل إمكانية البث المباشر بجودة عالية في الهواء الطلق أمراً بالغ السهولة للصحفيين والمصورين والقائمين على البث المباشر ومحبي طائرات الدرون.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة HUAWEI 5G CPE وHUAWEI 5G Mobile WiFi Pro وHUAWEI 5G Mobile WiFi متوفرة للطلب المسبق بداية من اليوم 29 ديسمبر 2019، بسعر 1999 ريال سعودي ل HUAWEI 5G CPE و1599 ريال سعودي لHUAWEI 5G Mobile WiFi Pro و 1199 ريال سعودي HUAWEI 5G Mobile WiFi مع هدية خاصة عبارة عن بطاقة 5G SIM صالحة لمدة شهر واحد لنقل حجم غير محدود من البيانات، وبطاقة شحن من Sony Play Station، وذلك في متجر هواوي المتميز في مول ’الرياض بارك‘، ومتجر هواوي الإلكتروني والعديد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.