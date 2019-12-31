استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس مدير فرع هيئة الصحفيين بمحافظة الجبيل محمد بن إبراهيم الزهراني، يرافقه عدد من أعضاء الفرع.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية خلال الاستقبال على حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على الاهتمام بمهنة الصحافة ، باعتبارهاً جزءاً من الرسالة التنموية التي تسعى لها الدولة، وقناةً من قنوات التواصل بين المجتمع والمسؤولين .
وبين سموه أن الكلمة أمانة ومسؤولية، وصناعة الإعلام تبدأ بصناعة الإعلامي المسؤول والواعي، والذي يعرف كيف يكون مبشراً ومحفزاً للطاقات والقدرات، ومبرزاً للمنجزات والقفزات، وقادراً على العمل وأداء الرسالة الإعلامية وفق الأسس العلمية والمهنية، ومبادراً لتسليط الضوء على منجزات أبناء الوطن، وناقلاً لطموحاتهم وآمالهم، مؤكداً سموه ضرورة العمل على تقديم برامج ذات نفع لمنتسبي الفرع، والحرص على تطوير المهنة، و خدمة منسوبيها.
من جهته ثمن مدير فرع هيئة الصحفيين بالجبيل محمد الزهراني كلمات سموه التوجيهية، وحرصه على تطوير مهنة الصحافة، وتطويرها، مبيناً أن دعم سموه الكريم، أسهم في تعزيز مسيرة عمل الفرع.
سمو أمير الشرقية يستقبل منسوبي فرع هيئة الصحفيين بالجبيل
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس مدير فرع هيئة الصحفيين بمحافظة الجبيل محمد بن إبراهيم الزهراني، يرافقه عدد من أعضاء الفرع.
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