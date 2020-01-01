بدأت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع اعتبارًا من اليوم، في رفع سرعة القطارات على جميع الرحلات-من المدينة المنورة وإليها- إلى 300 كيلو متر في الساعة، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لمشروع قطار الحرمين السريع، بعد التأكد من جاهزية التشغيل الآمن وإجراءات السلامة.
وأوضحت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع أن الوصول بسرعة القطار إلى 300 كلم في الساعة سيكون ما بين محطتي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدينة المنورة، والذي سيجعل مدة الرحلة بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والمدينة المنورة قرابة الساعتين, وبين مكة المكرمة، والمدينة المنورة قرابة الساعتين و 45 دقيقة.
يُذكر أن قطار الحرمين السريع يعد أحدث وأسرع وسيلة نقل سككي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتحتوي جميع محطاته على عدة مرافق من بينها صالات مخصصة للمسافرين على درجة الأعمال، ومركزًا للنقل العام، ومهابط طائرات عمودية، ومواقف للسيارات، ومحطات للدفاع المدني، ومساجد ومساحات تجارية لتلبية جميع احتياجات المسافرين.
ابتداءً من اليوم .. قطار الحرمين السريع يرفع سرعته إلى 300 كلم في الساعة
بدأت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع اعتبارًا من اليوم، في رفع سرعة القطارات على جميع الرحلات-من المدينة المنورة وإليها- إلى 300 كيلو متر في الساعة، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لمشروع قطار الحرمين السريع، بعد التأكد من جاهزية التشغيل الآمن وإجراءات السلامة.
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