النهدي تحصد جائزة أفضل علامة تجارية للعام 2019

تُوجت شركة النهدي الطبية، الرائدة في قطاع الصيدلة على مستوى المملكة العربية السعودية، بجائزة أفضل علامة تجارية للعام 2019، وذلك في حفل توزيع جوائز تكوين العلامة التجارية العالمية “وورلد براندينج أواردز” الذي أقيم في “ستيت أبارتمنتس” في قصر “كنسينجتون” في العاصمة البريطانية لندن. ويعتمد هذا الحدث السنوي في عملية اختياره للفائزين على معايير ثلاثة هي، تقييم العلامة التجارية وتصويت الجمهور عبر الإنترنت وأبحاث السوق الاستهلاكية.

شركة النهدي الطبية، هي العلامة التجارية السعودية الوحيدة، التي تم اختيارها لنيل جائزة هذا العام على المستوى الوطني عن فئة الرعاية الصحية والصيدليات. ولقد حصدت النهدي، تصويتاً واسعاً من قبل الجمهور لتوفيرها رعاية فائقة يقدمها الصيادلة والمتخصصون لديها لكل زائر، هذا بالإضافة إلى خدماتها عبر الانترنت التي ترتكز على تحقيق تجربة شخصية ومصممة خصيصاً لتلبية حاجات المستهلك، وإلتزامها الثابت بتحقيق الجودة والتي من شأنها توفير حلول شاملة ورعاية صيدلانية وفق أعلى المستويات العالمية.

وتعتبر جوائز العلامات التجارية العالمية بمثابة أعلى تقدير يُمنح لهيئة أو علامة تجارية، لجهودها ولتحقيقها التميّز في مجال عملها والمبادرات التي تطلقها. وتستفيد العلامات التجارية الفائزة، من استخدام الشعار الرسمي لجائزة أفضل علامة تجارية، في كافة مراسلاتهم وحملاتهم التسويقية لمدة عامٍ كامل.

المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي قال في معرض تعليقه على هذا الفوز:” إنه لفخرٌ كبير لنا، أن يتم اختيار شركة النهدي الطبية كأفضل علامة تجارية عالمية،لا سيما وأن هذه الجائزة تعتمد بشكل أساسي في تقييمها للعلامات التجارية على تصويت المستهلكين. وهذه الجائزة هي دلالة على إلتزام شركة النهدي الطبية بوعدها للمستهلك السعودي بتوفير رعاية صحية فائقة تركّز على المريض. كما أننا نعتبر هذه الجائزة أيضاً، بمثابة تقدير كبير لكافة العاملين في النهدي من إداريين وصيادلة وموظفين في فروع صيدليات النهدي في كافة أرجاء السعودية. وبالنيابة عن زملائي جميعاً، أؤكد أن الدافع الأول وراء شغفنا بعملنا وإندافعنا هو أننا نساهم في التخفيف عن أوجاع الناس ومساندتهم لإكمال حياتهم. وهذه الجائزة هي شهادة على ذلك”.

تُقسّم جوائز العلامات التجارية العالمية إلى ثلاث مستويات: قائمة الفائزين على المستوى العالمي، على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الوطني. ولقد ضمت قائمة العلامات التجارية العالمية التي تم تكريمها على مر السنوات أسماء بارزة مثل آبل، كوكاكولا، نسكافة، Nike، سامسونغ، سوني، جامعة أكسفورد وغيرها الكثير. ويتولى منتدى “وورلد براندينج فورم”، وهو منظمة عالميّة غير ربحيّة ملتزمة بتطوير معايير العلامات التجاريّة، مهمة تنظيم هذه الجوائز سنوياً، هذا إلى جانب دوره في تنظيم ورعاية مجموعة من البرامج التعليميّة.