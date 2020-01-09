وقعت شركة “إل جي” اتفاقاً مع سلسلة السينمات اللبنانية “امباير سينما”، لتعزيز الحلول والتقنيات المستخدمة لدى شركة “امباير سينما”، وذلك في خدمات وحلول التصميم وشاشات العرض واللافتات، وتعتبر هذه الاتفاقية واحدة من الاتفاقيات الناجحة بسبب علاقتها طويلة الأمد.

وشهد الاتفاقية حضور ، ايدي جون – رئيس لـــــ إل جي إلكترونيكس – السعودية و جينو حداد – الرئيس التنفيذي لـــ شركة امباير سينما و عبدالرزاق العنزي – الرئيس التنفيذي لـشركة الراشد للتقنية والطاقة ، ووثقت “امباير سينما” في حلول “إل جي” على مدار الأعوام الماضية في أسواق مختلفة خارج المملكة، ثم تم منح “إل جي السعودية” الحق بتزويد “امباير سينما” بتصاميم وشاشات عرض ولافتات لبث رسائل التسوق والاتصال من خلال مقاطع الفيديو والملصقات والإعلانات والنصوص الاعلانية وغيرها الكثير في جميع أماكن منطقة السينما، وتوفر الشاشات الرقمية وحلول اللافتات من “إل جي” عرضاً متكاملاً للشركات.

وقال ايدي جون – الرئيس التنفيذي في إل جي إلكترونيكس – السعودية: “يسرنا ويشرفنا العمل مع “امباير سينما” وسيتم ترجمة هذه الاتفاقية بنجاحات متتالية في المستقبل القريب والبعيد ، وإننا في “إل جي” حرصين على السعي نحو تحقيق إنجازات جديدة مع “امباير سينما” من خلال أفضل التقنيات التي وصلت إليها “إل جي” والعالم مثل (OLED, Transparent OLED, Transparent LED, world’s narrowest bezel 0.44mm video walls and Large format screens and LEDs).”

وقال جينو حداد – الرئيس التنفيذي لشركة امباير سينما: “لقد كانت “إل جي” شريكة لنا في مختلف الأسواق، وخضنا تجارب ذات جودة عالية من خلال ما وفرته “إل جي” لشركة “امباير سينما”، لذلك أردنا نقل هذا النجاح من الأسواق الأخرى إلى السوق السعودي، وبالتالي قررنا توقيع هذه الاتفاقية مع “إل جي”. وستوفر لنا هذه الاتفاقية أفضل التقنيات لتمكين الشركة من تقديم جودة متميزة لعملائها، ونود أن نعرب عن شكرنا لشركة “إل جي” ونتمنى تحقيق أفضل النتائج لكلتا الشركتين وتحقيق المزيد من الإنجازات. ”

الى ذلك قال عبدالرزاق العنزي – الرئيس التنفيذي لشركة الراشد للتقنية والطاقة: “إن “شركة الراشد للتقنية و الطاقة” شريك مع “شركة إل جي” كاختصاصي حلول، نسعى نحو رقمية المنتجات المبتكرة ورؤية متطورة للخبرات التقنية لإدراك تأثير التحول الرقمي على رؤية المملكة 2030 والشركات والأسواق ، ونحن في “شركة الراشد للتقنية والطاقة” و “إل جي” و “امباير سينما” نساهم على الدوام في تسريع رحلة الرقمية في المملكة وسنقدم كل الدعم لجعل هذه الشراكة الاستراتيجية علاقة ناجحة وطويلة الأمد.”

وترى كل من “إل جي” و “امباير سينما” و”شركة الراشد للتقنية والطاقة” مستقبلاً واضحاً وأفضل لتعاونهم في المملكة العربية السعودية مع التغييرات التي تحدث في المملكة ، وسيتم المزيد من المساهمات في تطوير قطاع الترفيه من قِبل “إل جي” و “امباير سينما” خلال الاعوام القادمة.