مجموعة منتجات 2020 تضم تشكيلة واسعة من الموديلات التي تتميز بالصوت عالي الوضوح من ميريديان للصوتيات وتجربة غامرة مع تقنية دولبي اتموس ودي تي إس إكس

تشارك “إل جي إلكترونيكس” في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2020) حيث تستعرض مجموعة رائعة من أجهزة الصوت (soundbar) ذات التقنيات الصوتية العالية الدقة والوضوح والتي تستخدم أحدث مزايا الاتصال الذكية، إلى جانب تصميماتها الأنيقة التي تكمّل روعة أجهزة التلفاز العصرية المذهلة من إل جي”.

وتقدم أجهزة الصوت الجديدة من “إل جي” صوتاً غنياً حقيقياً يأسر المستمع بجودته وعمق دقته. وتستند مجموعة الأجهزة الصوتية الجديدة لعام 2020 هذه المرة أيضاً على الشراكة الطويلة الأمد مع شركة “ميريديان للصوتيات” التي تتميز بتقنياتها العالية الدقة مثل تقنية Bass and Space التي تعزز إعادة إنتاج الصوت مع تردد منخفض وتوسع نطاق الصوت، وتقنية Image Elevation التي تضمن الاستمتاع بتجربة صوتية غامرة ونابضة بالحياة من خلال تعزيز الأصوات والآلات الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن غالبية الأجهزة الجديدة في مجموعة 2020 تدعم تقنيات دولبي أتموس” و”دي تي إس إكس” لصوت ديناميكي غامر.

ومن الميزات الجديدة في أجهزة الصوت Soundbar المتميزة من “إل جي” تقنية AI Room Calibration التي توفر تجربة صوتية مثالية من خلال تكييف مخرجات الصوت تلقائياً لتتناسب مع الخصائص الفريدة لكل غرفة. وما يميز هذه الأجهزة المتطورة هو خاصية الضبط الذاتي والقدرة على التعرف على النغمات وتحليلها لتقييم أبعاد المساحة المحيطة بدقة وتعديل هذه النغمات وفقاً لذلك. وعند تشغيل المحتوى بتقنية دولبي أتموس أو دي تي إس إكس، سيستمتع المستخدمون بصوت محيطي رائع تجعل الصوت يبدو وكأنه صادر من اتجاهات متعددة. وعلاوة على ذلك، تتميز أجهزة الصوت الرائعة من “إل جي” بخوارزمية متقدمة قادرة على تحسين مستوى الملفات التقليدية إلى جودة قريبة من جودة موسيقى الاستوديو.

وللحصول على تجربة مسرح منزلي أكثر حيوية، توفر أجهزة الصوت الجديدة من “إل جي” تقنية 4K Pass-Through وجودة صوت أقرب ما تكون لتجربة السينما من خلال مجموعة السماعات الخلفية اللاسلكية الاختيارية SPK8 Wireless Rear Speaker Kit والتي تعمل مع معظم أجهزة الصوت الجديدة من “إل جي”. ومن خلال دمج تطبيق مساعد جوجل في المزيد من أجهزة عام 2020، يمكن للمستخدمين التحكم بعمل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع التطبيق عبر جهاز الصوت من إل جي بسهولة تامة عبر الأوامر الصوتية. وسيكون الاتصال أسهل من أي وقت مضى من خلال إضافة تقنية (eARC) المطورة التي تمكن المستخدمين من توصيل الأجهزة الخارجية مباشرة بالتلفزيونات المتوافقة مع هذه التقنية والاستمتاع بصوت ثلاثي الأبعاد بجودة صوت عالية الوضوح مثل Dolby True HD أو DTS Master Audio1.

وبهذه المناسبة قال رئيس شركة إل جي إلكترونيكس السعودية، ايدي جون: “تعمل إل جي دائماً على تحسين معدات الصوت لتمنح عملائها ومحبيها منتجات متميزة. ستعمل أجهزة الصوت الجديدة من إل جي على صياغة مفهوم جديد للتجربة الصوتية وسيلاحظ العملاء، دون شك، الفرق بكل وضوح”.

ومن الابتكارات الجديدة لشركة “إل جي” ضمن فئة أجهزة الصوت soundbar جهازان فائزان بجائزة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية للابتكار CES Innovation. وقد حظي الجهازان المتميزان SN9YG وSN11RG بهذه الجائزة لجودة الصوت المحسّنة وسهولة الاستخدام. ويمتاز جهاز SN11RG الرائد بنظام 7.1.1 مع سماعتين خلفيتين لاسلكيتين تقدمان جودة صوت فائقة لتجربة استماع شاملة ومتكاملة.

وبفضل التصميمات الأنيقة والمبتكرة والتي تتوافق تماماً مع تصاميم أجهزة تلفزيون “إل جي” الفريدة بشاشة 55 و65 بوصة، تكمّل هذه الأجهزة الصوتية الأنيقة التصميم العصري الرائع في أي غرفة.

وقال بارك هيونج وو، رئيس وحدة الصوت والفيديو في شركة “إل جي” لأجهزة الترفيه المنزلي: “لطالما سعينا في الشركة إلى تقديم تجربة صوتية مطورة لعدد أكبر من العملاء ومن خلال شراكتنا الناجحة مع ميريديان، ستسهم مجموعتنا الحديثة من أجهزة الصوت soundbars في تحقيق هذا الهدف. وبفضل الأداء المتقدم وسهولة الاستخدام وتنوع المزايا، ستوفر مجموعتنا الجديدة تجربة صوتية فريدة ومتميزة للمزيد من العملاء حول العالم”.

وتُتاح لزوار جناح “إل جي” في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الذي يُقام في مركز لاس فيغاس للمؤتمرات (القاعة المركزية رقم 11100) فرصة تجربة أحدث ابتكارات الشركة في مجال أجهزة الصوت Soundbar. تابعوا المستجدات والأخبار حول مشاركة “إل جي” في المعرض على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم #LGCES2020.