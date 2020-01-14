هواوي تطرح ملك الهواتف الرائدة HUAWEI Mate30 في السوق السعودية قريباً

بعد طول انتظار، أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة عن قرب طرح هاتفها الرائد المرتقب HUAWEI Mate30 Pro، والذي حقق مبيعات قياسية ولاقى استحساناً واسعاً حول العالم، في السوق السعودية. ويرسي الهاتف المبتكر معايير جديدة في مجال الهواتف الذكية على جميع المستويات، بدءاً من تصميمه المذهل وصولاً إلى عتاده وبرامجه المبتكرة.

ويتفوق هاتف HUAWEI Mate30 Pro من ناحيتي المظهر والأداء على جميع الهواتف الذكية الأخرى، حيث يرتكز إلى خبرات هواوي الواسعة التي تمتد 32 عاماً في مجال تقنيات الاتصالات، وعقد من الزمن في مجال التصاميم المبتكرة. ويستوحي هاتف Pro HUAWEI Mate30 مفهومه من مبدأ البساطة في التصميم، ويجسد بحد ذاته قدرة الشركة على المزج بين جمالية التصميم والتقنيات المتقدمة.

وتم تزويد هاتف HUAWEI Mate30 Pro بنظام التشغيل EMUI 10.0 من هواوي والذي يستخدم الأنظمة مفتوحة المصدر، بما في ذلك مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP). ولن يحتوي الهاتف الجديد على منصة Google Mobile Services الخدمية، غير أنّه سيكون بمقدور المستخدمين تنزيل التطبيقات والاستمتاع بها من خلال متجر هواوي للتطبيقات المثبت مسبقاً على الجهاز.

أداء فائق مع معالج Kirin 990

تم تزويد هاتف HUAWEI Mate30 Pro بمعالج Kirin 990 من هواوي، والذي يعد معالج الهواتف الذكية الأكثر تطوراً والذي تنتجه الشركة حتى الآن. وتم تصميم هذا المعالج خصيصاً لتوفير أداءٍ استثنائي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تسخير أحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي والتصوير الفوتوغرافي لتزويد مجموعة واسعة من مستخدمي الهواتف الذكية بأفضل تجارب الاستخدام.

إمكانات غير مسبوقة للتصوير وتسجيل الفيديو: يعد HUAWEI Mate30 Pro أول هاتف ذكي على مستوى العالم يتم تزويده بكاميرا سينمائية مخصصة بدقة 40 ميجابكسل، إذ يحتوي على كاميرا رباعية تضم كاميرا سينمائية مخصصة بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا بمستشعر SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد.

وتعد الكاميرا السينمائية المزودة بمستشعر SuperSensing كاميرا رئيسية مزدوجة يمكنها التقاط صور مذهلة تضاهي في جودتها تلك الملتقطة في الكاميرات الاحترافية. وتضم الكاميرا السينمائية مستشعراً كبيراً بقياس 1/1.54 بوصة يمتاز بحساسية قصوى تبلغ 51200 وفق معيار ISO لتسجيل الفيديوهات ضمن مدى ديناميكي واسع بمعدّل 60 إطاراً في الثانية ودقة 4K، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الفيديوهات بسرعة بطيئة جداً للأحداث السريعة بفضل قدرة الهاتف على تسجيل 7680 إطاراً في الثانية. ويعد هاتف HUAWEI Mate30 Pro واحداً من أفضل الهواتف الذكية المتاحة للمستخدمين من حيث القدرة على التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات.

بطارية خارقة: يمتاز هاتف HUAWEI Mate30 Pro ببطارية ذات عمر طويل باستطاعة 4500 ملي أمبير/ساعة. ويتمتع مستخدمو الهاتف بمستويات رفيعة من الأمن والشحن السريع بفضل تزويده بشاحن هواوي السلكي واللاسلكي فائق السرعة SuperCharge والحاصل على اعتماد مؤسسة المعايير والمقاييس TÜV Rheinland، والذي يشمل الشاحن اللاسلكي فائق السرعة من هواوي Wireless HUAWEI SuperCharge باستطاعة 27 واط، وشاحن هواوي السلكي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge باستطاعة 40 واط.

علاوة على ذلك، يوفر هاتف HUAWEI Mate30 Pro خاصية الشحن اللاسلكي العكسي المحسنة، والتي توفر للمستخدمين طريقة سهلة وسريعة لشحن أجهزتهم الأخرى.

يُشار إلى أن هواتف HUAWEI Mate30 Pro ستتوفر في السوق السعودية قريباً، ضمن متجر هواوي الرئيسي في مول ’الرياض بارك‘ ومتجر هواوي الإلكتروني وفي العديد من متاجر التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.