افتتاح فرع جديد لستاربكس يضم 6 موظفات سعوديات

افتتحت ستاربكس فرعاً جديداً لها في المنطقة الشرقية في “أجدان ووك” على كورنيش الخبر، وذلك في إطار خطتها التوسعية الهادفة إلى زيادة عدد فروعها في المملكة العربية السعودية. وحضر حفل الافتتاح عبدالرحمن بن فهد المقبل، المدير العام لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المنطقة الشرقية بدعوة من محمد عبد العزيز الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع وفيصل الشايع، المدير العام لشركة الشايع الدولية للتجارة في السعودية، وممثلي عن الشركة المالكة لمشروع “أجدان ووك”.

ويتميز هذا الفرع بأنه يضم أكبر عدد من السعوديات اللاتي يعملن بفرع واحد في المملكة، ما يعكس الجهود التي تبذلها ستاربكس للعمل على تفعيل دور المرأة السعودية وتعزيزه، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. ويصل عدد الشركاء من السعوديات في ستاربكس 104 امرأة حتى يومنا هذا.

وفي هذا الإطار، عبّر المدير العام لوزارة العمل بالشرقية عن دعمه لحملة ستاربكس الهادفة إلى توظيف النساء وأبدى إعجابه بتواجد هذا العدد الكبير من السعوديات في قطاع الخدمات خاصة في المنطقة الشرقية.

ويضم هذا الفرع ست شركاء من الفتيات من بينهن نجيبة المكي التي مثلت المملكة العربية السعودية في بطولة الباريستا العالمية التي أقيمت في لندن، حيث حازت على المركز الرابع، وهي من ضمن 6 سعوديات يعملن في هذا الفرع الذي يعتبر الفرع رقم234 في المملكة العربية السعودية.